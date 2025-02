Ispovest Srbina kog je ZAPROSILA DEVOJKA: Rekao je 'da', ali onda je nastao haos

Kad zamislimo prosidbu, obično nam na pamet pada muškarac koji kleči na jednoj nozi s prstenom u ruci, govori svima dobro poznatu rečenicu - dok njegova izabranica sa osmehom na licu izgovara "da". Ali šta se dešava kada se uloge zamene? Ako pitate jednog Srbina, dolazi do sreće ali i do stida.

Momak iz Srbije, koji je javno priznao da ga je nedavno, posle šest godina veze, zaprosila devojka, otvorio je svoju dušu unutar Redit objave, otkrivši da je bez razmišljanja rekao "da", ali da je, kada se euforija stišala, počeo da preispituje situaciju.

"U vezi smo 6 godina i od toga živimo zajedno oko četiri. Oboje imamo stalan posao, i dalje nemamo za stan, pa ga iznajmljujemo, ali sve u svemu jedan normalan život vodimo... Oduvek smo znali i pričali o tome kako želimo da se jednog dana venčamo, međutim mene je uvek kočilo da je zaprosim, jer nemam i dalje ništa da joj obezbedim poput stana ili automobila ili ičega što bi nam dalo razliku u zajedničkom bračnom životu.

Danas smo bili na ručku i iskreno malo se zapili i opustili, ona je izvadila burmu i pitala me da li želim da budem njen muž? Naravno da sam rekao 'da'!", napisao je momak pa dodao:

"Ali sada kada se sve sleglo, osećam se kao totalni kre*en, jer nisam video signale i ja zaprosio nju. I kako reći prijateljima, kao, 'zaprosila me žena! Nije htela da čeka i uzela pod svoje'. Je l' sam ja sad mlakonja?".

"Neka me ovakva ljubav nikada ne pronađe"

Njegova dilema pokrenula je raspravu – da li je važno ko postavlja pitanje, ili je jedino bitno da su oboje sigurni u svoju odluku? Dok su neki smatrali da je ovakva prosidba znak jake i samouverene osobe, drugi su priznali da pitanje 'da li hoćeš da se udaš za mene' i dalje očekuju samo od muškarca.

"Nisi mlakonja nego srećnik, koncentriši se na lepo", "Kakve signale si čekao nakon 6 godina veze i 4 godine zajedničkog života?", "Brate, aj mi samo objasni ko ti je nabio kompleks u glavu da ti trebaju pare da bi zaprosio ženu?", "O ne. Cura me toliko voli I želi da bude sa mnom da me zaprosila. Šta sad", "Ništa, lepo joj reči 'izvini, bitnije mi je da budem stereotip muškarčine nego srećan' i raskini, pa nađi neku koja će da bude strpljiva", "Neka me ovakva ljubav nikada ne pronađe, zamisli da posle šest godina veze ja moram da zaprosim dečka. Ne daj Bože!", glasili su samo neki od komentara.

Autor: Snežana Milovanov