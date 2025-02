Da li će biti zime i u martu?! RHMZ objavio detaljnu prognozu do avgusta: Proleće će nas iznenaditi, a biće i toplotnih talasa

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra tokom dana biti sunčano i malo toplije uz slab i promenljiv vetar i temperaturama od minus 12 do šest stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). I naredna tri dana u našoj zemlji se očekuju hladna jutra sa debelim minusom i mrazem, a od naredne nedelje stiže nam otopljenje.

RHMZ objavio je na svom sajtu sezonsku prognozu do avgusta ove godine u kojoj navodi da će naredni mesec biti blaži i prosečno vlažan uz moguću pojavu slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većem delu Srbije biti viša za jedan do sva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima više za jedan do dba stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.8 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 31 mm.

Prosečno vlažan i blaži april

Prema sezonskoj prognozi u prvoj dekadi aprila moguća je pojava slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 10.4 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 19.3 stepena - najavljuje RHMZ i nastavlja:

- Mesečna suma padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 46 mm.

Takođe i maj će biti topliji i prosečno vlažan maj sa majskim kišama.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.8 stepeni. U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 0.5 do jedan stepen višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.4 stepena:

- U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 66 mm.

Jun topliji i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha oko 17 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 0.5 do jedan stepen višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27.7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom juna biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 56 mm.

Toplotni talasi u julu

Prema sezonskoj prognozi jul će biti topliji i prosečno vlažan vlažan sa pojavom toplotnih talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.9 - stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.3 stepena. Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 31 mm.

Toplotni talasi i u avgustu

I avgust će biti topliji i prosečno vlažan sa pojavom toplotnih talasa.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30.2. Mesečna suma padavina tokom avgusta biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 44 mm - zaključuje se u prognozi.

Autor: Marija Radić