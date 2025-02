Lončar: Prilazimo svim građanima Srbije, fokus na prevenciji

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar rekao je danas da je trenutna situacija u zdravstvu na ponos čitave Srbije, jer se stiglo do stadijuma o kome se sanjalo.

On je u izjavi za Tanjug poručio da je fokus ministarstva na čijem je čelu i u narednom periodu to da se dođe do svakog građanina Srbije i da se širi svest o značaju odlaska kod lekara, kada nas kako kaže, ništa ne boli.

Govoreći o organizovanim preventivnim pregledima, ministar ističe da je veoma važno uspostaviti odnos sa pacijentima.

“Zašto nam je to važno - zato da bismo mogli da promovišemo upravo kod građana preventivne preglede, da ne bi razmišljali šta je skrining, šta je preventivni pregled, da ljudi odlaze na pregled i kad ih ništa ne boli, to je naš cilj i to ostaje naš prioritet i ove godine, prilazimo svim ljudima”, uverava ministra zdravlja.



Upitan o značaju projekta Karavan zdravlja, koji je Ministarstvo zdravlja pokrenulo, Lončar se osvrće na tribine održane prošlog petka u Ćićevcu i Varvarinu.

“Fenomenalno je bilo, prepuno, taj Karavan se nastavlja i ide po celoj Srbiji. Mi dolazimo do tih ljudi, do njihovih kuća i ulica, pričamo sa njima i želja nam je da se oni pregledaju na vreme, da otkriju na vreme ukoliko imaju problem, jer svaki problem koji se otkrije na vreme je rešiv. To pokušavamo da im usadimo. Pravimo i programe za decu, jer smatramo da je veoma važno da im tada, do četvrtog razreda, objasnimo da je to bitno da oni sutra budu ti koji će znati koliko je prevencija važna, to nam je prioritet”, rekao je on.

Pojašnjava da se pristup i rad oslanjaju na švedski model, u kome kako navodi, preko 90 odsto građana ide na preventivne preglede.

“Sve što možemo da uzmemo iz tog modela primenićemo ovde u Srbiji, jer su nam na prvom mestu građani Srbije i da li oni imaju ili nemaju svest o prevenciji, na nama je da im to približimo i omogućimo i zamolimo da dođu na pregled, da budu dobro i porodici i zajednici, da žive kvalitetno, a ne da se dođe u fazu da se muče”, kazao je ministar zdravlja.

Na pitanje o tome koliki je značaj za srpsko zdravstvo to što se naši lekari koji su radili širom sveta sada vraćaju u svoju zemlju, ministar kaže da je Srbija, kada je zdravstvo u pitanju došla u jedan stadijum o kome smo sanjali.

“Da li mi to želimo sada da priznamo ili ne.. ali posebno u vreme kada cela Evropa ima problem da zaposli zdravstvene radnike, kada nema lekara, zatvaraju se odeljenja, zatvaraju se bolnice, zdravstvene ustanove jer nema ko da radi u njima a mi smo u situaciji da se ti ljudi vraćaju u Srbiju”, istakao je on.



Napominje da se do sada preko 50 ljudi vratilo u Srbiju, i to je samo od Nove godine.

“Sa njih 20 smo u razgovorima, a ono što mogu da obradujem građane, to je da se od jutros njih troje javilo da se vrate - u Nišku Banju, u institut Dedinje i za još jednu bolnicu u unutrašnjosti Srbije, dakle samo od jutros. Mislim da je to najbolji pokazatelj u kom pravcu ide država, mi smo ovde stvorili ne samo uslove, već i sve što je bilo potrebno”, naglašava ministar.

Smatra da ovo pokazuje i to da nije najvažniji novac.

“Mi sigurno ne možemo da se merimo sa platama koje postoje u Evropi i u svetu, ali smo stvorili nešto drugo - napravili smo nove bolnice, nabavili novu opremu, ulažemo u kadar, radimo na jednom odnosu sa našim zaposlenima, imamo jedan odnos sa našim pacijentima i sve to ukupno dovelo je do ove situacije koja je na ponos čitavoj Srbiji i ljudima koji vode Srbiju”, zaključio je Lončar.