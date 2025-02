KRATKO ĆEMO UŽIVATI U SUNCU! Hladni front stiže u Srbiju, EVO i kada - Zahlađenje donosi kišu i sneg, temperatura pada za 10 stepeni

Srbija se nalazi pod uticajem ciklona, uz izražena južna strujanja, pa dolazi do priliva osetno toplije vazdušne mase.

Već danas su temperature iznad 15 stepeni. Još toplije vreme biće u četvrtak. Očekuje se umereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo, ali i relativno toplo.

Maksimalna temperatura biće do 18 stepeni, a najtoplije će biti u Podrinju, u Kolubarskom okrugu i u delovima centralne Srbije.

Istovremeno, u Bačkoj će biti svežije, pri čemu temperatura neće preći 10 stepeni i to će biti uvod u promenu vremena.

Inače, u četvrtak će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području veoma jak.

U toku večeri do Bačke, a tokom noći i do petka ujutro i do ostalih predela Srbije uslediće prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, a sa severa se preko Panonske nizije očekuje prodor osetno svežije vazdušne mase.

U petak će biti kišovito, posle podne na planinama sa snegom.

Za vikend u Vojvodini suvo, a u ostalim predelima očekuje se kiša, u planinskim predelima i sneg.

Snežna granica spustila bi se i na 700-800 metara nadmorske visine.

Maksimalna temperatura u petak i tokom vikenda maksimalna temperatura biće u većini predela oko 10 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine.

Stabilizacija vremena očekuje se početkom sledeće sedmice.

Nakon 5. marta Srbiju očekuje pravo prolećno vreme, uz maksimalne temperature oko 20 stepeni.

Autor: Dubravka Bošković