RHMZ SE HITNO OGLASIO: Kiša pljušti u Beogradu, evo kada se se očekuje prestanak padavina

U toku noći oblačnost s kišom iz severne i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim delovima zemlje.

Kiša je počela da pada u Beogradu oko 21 čas.

Jak, a na udare i olujni jugoistočni vetar na području južnog Banata i donjeg Podunavlja pred jutro će početi da slabi.

U petak umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Ujutru prestanak padavina u Bačkoj i Sremu, a tokom prepodneva i u ostalim predelima severne i zapadne Srbije. Sneg će padati samo na visokim planinama.

Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 13 stepena. Tokom noći oblačno, ponovo sa kišom, na planinama iznad 1500 m n.v sa slabim snegom.

Za vikend oblačno, mestimično sa kišom, koja će biti češća u predelima južnije od Save i Dunava.

Sneg se očekuje samo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. U nedelju u Vojvodini suvo, pre podne uz postepeno razvedravanje.

U ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje očekuju se posle podne i uveče.

Autor: Snežana Milovanov