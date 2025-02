Ne pakujte kapute, za vikend novo zahlađenje! U ovim delovima zemlje padaće i sneg, poznato koliko će trajati ovaj talas i kada stiže pravo proleće!

Hladnije će biti posebno za vikend, padaće kiša, ali i sneg - uglavnom na nadmorskim visinama preko 800 metara, objavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Od nedelje suvo, prvo prohladno uz jutarnji mraz, a od 5. marta osetno toplije. SSW proces koji se očekuje posle 8. marta sada se simulira i na ECMWF modelu, a njegovi eventualni efekti bi se mogli osetiti sredinom meseca - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Danas u toku dana sa zapada i jugozapada, kako je rekao, očekuje nas naoblačenje koje će povremeno usloviti kišu.

- Tokom dana kiša će padati nad zapadnim i središnjim, u toku večeri i nad severnim, a sutra u toku prepodneva i nad jugoistočnim delovima regiona. Sneg se očekuje samo ponegde, preko 800metara nadmorske visine. Vetar južni, a u toku posle podneva i večeri u okretanju na severozapadni. Danas još vrlo toplo, mestimično i oko +17 stepeni Celzijusa posebno na istoku regiona, a sutra umereno zahlađenje uz maksimue od +4 do +12 stepeni Celzijusa - naveo je on.

Marko Čubrilo dodaje i da će za vikend sa severa strujati još malo hladnog vazduha dok će se nad širim prostorom Mediterana nalaziti prostrana ciklonska aktivnost:

- Njen glavni centar će biti delako od nas, ali bi moglo doći do formiranja sekundarnog, slabog, ciklonalog centra na jugu Italije. U tim uslovima bi u subotu ka nama se jugoistoka dolazio vlažan vazduh, dok bi sa severa u isto vreme stizao hladan vazduh. Tokom vikenda očekuje umereno do znatno oblačno i sveže vreme uz padavine povremeno. Ispod 800 metara nadmorske visine to bi uglavnom bila kiša, dok se u brdsko-planinskim predelima Srbije, istočne i središnje BiH kao i severa Crne Gore očekuje povremen sneg. Na zapadu regiona uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren severni vetar, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum od +2 do +7 stepeni Celzijusa.

Od nedelje sledi, kaže Čubrilo, jačanje anticiklona i u početku moguća pojava uglavnom slabih mrazeva, do oko -4 stepena Celzijusa. U toku dana do utorka sveže, a zatim osetno toplije, mrazevi će prestati dok bi se oko 8. marta maksimumi kretali od +9 do +19, lokalno i oko +21 stepen Celzijusa, što je znatno iznad proseka za prvu dekadu marta.

- Proces zagrevanja stratosfere se sada posle 8. marta počinje simulirati i na ECMWF modelu i u narednih dan-dva ćemo imati sigurnije predstavu o njemu. Mislim da će se on ovog puta i desiti, a ukoliko bude nekog troposfernog odgovora, on se očekuje sredinom meseca i ako hladnoća krene ka nama, mogao bi uslediti hladan prolećni period u drugom delu meseca. Sutra i za vikend hladnije, uz povremene padavine, a posle 5. marta sledi prva najava pravog proleća - objasnio je Čubrilo.

Autor: Aleksandra Aras