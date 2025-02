REDAK NEBESKI SPEKTAKL VIDEĆE SE I IZ SRBIJE: Večeras, pa sledeći put tek za 15 godina - Ovi delovi zemlje će imati najbolji pogled na 'PARADU PLANETA'

Ako to ne učinite večeras, sledeća prilika ukazaće vam se tek za 15 godina. Večeras, naime, bićemo svedoci retkog fenomena "parade planeta", jer će na noćnom nebu u isto vreme biti vidljivo 7 planeta našeg Sunčevog sistema.

Sledeći put takav događaj nas čeka tek 2040. godine.

Retka pojava na noćnom nebu – istovremena vidljivost više planeta Sunčevog sistema, nastaje kao rezultat specifičnih pozicija planeta na njihovim putanjama oko Sunca. Sve planete se, naravno, oko naše matične zvezde kreću po svojim orbitama, ali se posmatraču sa Zemlje to preslikava duž jedne putanje po nebu, koja se zove ekliptika.

Ljubitelji astronomije još od početka godine golim okom na noćnom nebu mogu da vide Veneru, Mars, Jupiter i Saturn, a uz pomoć teleskopa i Uran i Neptun. Večeras će se ovom društvu pridružiti i najmanja i Suncu najbliža planeta - Merkur.

