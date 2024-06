Jupiter je ušao u Blizance! Saznajte kako će to uticati na vaš život

Pred kraj meseca maja (26. maj), desila se velika promena na nebu. Najveća planeta našeg sistema, prešla je iz znaka Bika u znak Blizanaca. Jupiter će se zadržati u Blizancima do 9. juna 2025. godine.

Tu promenu ćemo svakako osetiti na globalnom nivou, jer je Jupiter, kao i Saturn, planeta koja je na granici vidljivosti, pa ove dve planete astrološkim rečnikom zovemo hronokratori, jer one drže konce nad dvema dimenzijama kojima smo ograničeni – prostorom i vremenom.

Zbog toga, ova planeta i njeni tranziti spadaju u vrlo važne tranzite i u našim ličnim horoskopima, jer donose promene energije i fokusa naše pažnje na neke druge stvari.

Jupiteru nije dobro u Blizancima

26. maja Jupiter se ušunjao u lepršavi znak Blizanaca. Za njega to nije uopšte lagano mesto. On je u ovom znaku, zapravo u padu. Ne oseća se dobro. Naravno, on sada više zavisi i od promenljivog Merkura, jer je ova planeta vladar znaka Blizanaca. Kad god Merkur bude u retrogradnom hodu ovih godinu dana i Jupiter će biti na neki način biti pod uticajem retrogradnog hoda.

Poplava informacija i novo učenje

Od tog trenutka aktiviraju se i šire društvene mreže, informacije brže putuju, sve saznajemo vrlo brzo. Jupiter je planeta koja je zadužena za dimenziju prostora, pa širenje informacija (kojim vlada znak Blizanaca), brža komunikacija, iskustveno znanje kojim vlada Jupiter, kroz internet i mreže postaje dostupni svima, na lagan način. Učenje i pamćenje postaje lakše. Ali pitanje je, da li ovim olakšicama zapravo postajemo lenji i da li je uvek dobro imati sve na dohvat ruke. Takođe, veliko je pitanje koliko su sve te informacije tačne.

Tranzit ove planete je povoljan za rad na sebi, pronalaženje svoje životne svrhe, kao i pravog smisla u svemu sto radimo, putovanja, edukacija, širenje znanja, smisla, svesti.

Korišćenjem ove energije na pravilan način, mi usmeravamo svoj život u pozitivnom pravcu, koji ima vrednost za naš život, koji donosi ekspanziju i širenje svesti, a samim tim i okolnosti koje će nas podržavati kada idemo putem svoje svrhe, a Jupiter je planeta svrhe.