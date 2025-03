Primetila je žutilo u licu, kada je otišla kod lekara rekli su joj da ima još nekoliko nedelja života: Ovo su simptomi koje je ignorisala

Žena koja je imala dvostruku mastektomiju i rečeno joj je da je u remisiji, dobila je sumornu vest da se njen rak dojke proširio, ostavljajući joj "par godina" života.



Laura Varam, koja sada ima 38 godina, prvi put je saznala da boluje od raka dojke 2021. godine nakon što je primetila izraslinu na grudima. Imala je dvostruku mastektomiju - i verovalo se da je u remisiji.

Međutim, kako kaže njen verenik, Džejk Vat, počela je da se oseća loše početkom 2025. Kada je dobila žuticu, on ju je hitno odvezao u bolnicu, navodi The Daili Mail. Vat je mislio da njena požutela koža, zajedno sa umorom i gubitkom apetita, ukazuje na to da ima upalu slepog creva - jer žutica može biti simptom stanja.

Sumorne vesti su usledile početkom godine

Međutim, Vat kaže da im je rečeno ne samo da joj se rak dojke vratio, već je metastazirao i proširio se na njenu jetru, kosti i pluća.

„Bila je to najgora moguća vest. To je veliki šok za sistem“, rekao je on, a piše People. „Plakala sam svaki dan od dijagnoze. Bio je to takav vrtlog.”

Iako je njen rak „neizlečiv“, on kaže da „ima hemoterapiju da pokuša da ga uspori“.

„Lekari su rekli da je najgori scenario nekoliko meseci, a najbolji scenario nekoliko godina. Ja sam neko ko voli da stvari isplaniraju mesecima unapred, ali sada je sve iz dana u dan.”

„Laura i ja još nismo razgovarali o svemu što ide napred“, rekao je, hvaleći svoju verenicu što je „snažna“.

Par je osnovao GoFundMe kako bi obezbedio Vharamovu „negu na kraju života“, objašnjava Vat, dodajući: „Zaista nisam dobar u traženju od ljudi bilo šta. To je verovatno stvar ponosa", rekao je. „Ali to je postalo poslednje sredstvo jer želim da se uverim da Laura neće proći bez.

Autor: Snežana Milovanov