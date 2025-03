Danas sunčano, ali hladno! Ovo mesto je osvanulo sa -8! Sledi otopljenje, temperature se penju na 20 stepeni!

Do 10. marta očekuje pretežno sunčano i postepeno toplije vreme.

U Srbiji će danas tokom jutra biti hladno, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano.

Samo ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku umereno oblačno, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura će se kretati od -4 do jednog stepena, a najviša od osam do 12 stepeni.

U Beogradu sunčano, do 10 stepeni

U Beogradu će jutro biti hladno, na periferiji se očekuje slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab severni i severozapadni, a najniža temperatura od -2 do jednog stepena, dok će najviše temperaturne vrednosti dostići 10 stepeni.

Jutros je, prema podacima RHMZ-a izmerenim u 5 časova, najhladnije na Kopaoniku gde je zabeleženo -8 stepeni, a potom slede Zatibor i Crni Vrh sa -4.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija relativno povolјno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalјe savetuje osobama sa srčanim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i promenlјivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje oprez.

Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. marta očekuje pretežno sunčano i postepeno toplije vreme.

Utorak

Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Sreda

Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Četvrtak

Pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Za vikend, 8. i 9. marta, prognozira se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Autor: Aleksandra Aras