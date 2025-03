Bajatović otkrio detalje novog gasnog aranžmana sa Rusijom: Evo šta je Srbija tražila

Opredeljenje Srbije je da nastavi snabdevanje gasom iz Ruske Federacije, izjavio je generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović povodom pregovora o novom gasnom aranžmanu nakon što istekne aktuelni 31. maja.

Bajatović je rekao da se prethodnih godina pokazalo da je "Gasprom" pouzdan partner, od kojeg smo uvek dobijali ono što smo dogovorili, ali da je najveći problem srpske strane neravnomerna potrošnja. Dodao je da su količina i cena glavna pitanja na pregovorima koji su u toku.

"Problemi ovog ugovora će biti to što mi imamo izrazito neravnomernu potrošnju. Ogromne su oscilacije, jer mi trošimo od 10 do 18 miliona kubika dnevno. Osnovna stvar koja treba da bude je količina. Mi ćemo tražiti dve i po milijarde na period ne manje od tri do deset godina. Nama je bitno da zadržimo fleksibilnost koju smo imali sa ruskom stranom, da nam u periodu velike potrošnje isporučuju i dodatne količine gasa", kazao je Bajatović.

On je istakao da će novost biti što će Srbija tražiti da se te dopunske količine gasa, koje će biti definisane, garantuju i dugoročnim ugovorom, a ne posebnim naknadnim pregovorima.

"U dugoročnom ugovoru, cena je uvek bila naftna formula, možda će se to sada menjati. U Evropi kada imate gas po 600 evra, mi ga dobijamo po 300 dolara i stvarno u tom smislu mi možemo da budemo prezadovoljni. Verovatno će za osnovne količine za 2,5 milijardi biti jedna cena, a za dopunske količine koje same po sebi predstavljaju i dodatni trošak će biti neka druga cena. Videćemo da li će to biti miks Ti-Ti-Efa i naftne formule ili ćemo napraviti neku kliznu skalu ili nešto slično", objasnio je Bajatović.

On je za RT Balkan otkrio da je suštinski, ostalo da se pregovara o dodatnim fleksibilnostima i da se razgovara o konkretnim formulama za obračun cene gasa.

"To je do sada pokazala praksa, koliko sam direktor 'Srbijagasa' 17 godina, uvek smo imali vrlo dobru ili poslednjih godina čak, najbolju cenu, na evropskom tržištu i uvek smo imali, što je nama veoma važno, fleksibilnost. Opredeljeni smo da nastavimo dominantno snabdevanje iz Ruske Federacije od strane "Gasporma".

Sve te alternative koje se spominju, tipa Azerbejdžana, teško da možemo očekivati neke velike količine gasa od njih, jer tog gasa jednostavno nema, rasprodate su godinama unapred. To je svima koji su u ovoj branši jasno", poručio je direktor "Srbijagasa".

NIS nije finansirao sukob u Ukrajini

Bajatović je rekao da se nada boljem položaju NIS-a kako budu odmicali rusko-američki pregovori. Takođe, istakao je da optužbe da se radom NIS-a finansirao rat, nemaju osnova budući da je 95 odsto dobiti reinvestirao u Srbiji.

"Nije bilo nikakvog finansiranja sukoba u Ukrajini, NIS je 95 odsto svoje dobiti reinvestirao u praktično najsavremeniju rafineriju u Jugoistočnoj Evropi. Investirali su 3,6 milijardi evra. Potpuno je netačna ta početna politička teza da je NIS finansirao 'rusku meku moć'. Oni su novac koji su zaradili na srpskom tržištu uložili ovde", kazao je Bajatović.

On je istakao da su, što se tiče krize oko pravnih i ekonomskih momenata vezanih za NIS, u pitanju političke sankcije, koje je uvela Bajdenova administracija, prenosi Sputnjik.

"Imamo dva pravna procesa, jedan je delistiranje, ali teško će biti da se skine NIS sa liste sankcija, jer to mora da uradi Kongres, a s druge strane OFAK, koji je njihov regulator ima vrlo visoka diskreciona ovlašćenja da vam kaže šta možete da radite ili da vam snizi nivo sankcija na nivo koji bi nama bio odgovarajući. Ne bi bilo dobro da padne prihod budžeta, ne bi bilo dobro da nemamo prerađivača nafte. Vidim da je i JANAF bio zainteresovan. I njima su za mesec dana odložene sankcije. Imamo novu vlasničku strukturu, nastavljaju se pregovori advokatskih timova. Daćemo dodatne argumente sa Mađarskom i Hrvatskom", poručio je Bajatović.

On je rekao da se nada da ćemo u ovoj "opštoj atmosferi raskrinkavanja svega", mnogo boljeg odnosa Rusije i Amerike, pa čak i razmatranja mogućeg skidanja nekih sankcija Ruska Federacija doći u jednu potpuno drugu poziciju.

"Vidimo ekstreman stav Evrope, kako prema ratu, tako i prema sankcijama prema Ruskoj Federaciji, ali oni ne mogu još dugo da izdrže i platili su ogromnu cenu time što su uvodili razno-razne sankcije Ruskoj Federaciji. Privrednicima je to već odavno jasno, a sada postaje i građanima EU. Očekujem, ako je to već neko političko pitanje, ti dobri odnosi koje Srbija ima sa novom administracijom Donalda Trampa, a siguran sam da će i Rusija štititi svoje interese u svim pregovorima, i da će to uticati na to da će tu biti još nekoliko krugova cele priče u kojima će NIS-u biti dozvoljeno da obavlja najveći deo svojih delatnosti", rekao je Dušan Bajatović.

On je ukazao da su najosetljivije su banke, ali da je problem sa plaćanjem uspešno rešen.

"NIS će moći da radi na srpskom tržištu bez ikakvih problema korišćenjem dinarskog platnog prometa preko nekoliko banaka. Pitanje kako ćemo da nabavljamo rezervne delove i sve ostalo, zavisiće od sledeće odluke OFAK-a, jer je jasno da ne možemo obezbediti održavanje tako savremene rafinerije u uslovima kada ne možete da kupite rezervne delove. Uključiće se i drugi dobavljači, neki drugi kupci koji možda žele da prerađuju u okviru NIS-a. Imamo i 25 odsto domaće nafte, koja će delom zadovoljavati naše potrebe, pa ćemo da vidimo", naveo je Bajatović.

On je rekao da postoje planovi i rešenja i za pumpe Naftne industrije Srbije u Rumuniji, Bugarskoj i Republici Srpskoj, ali da je sada još rano govoriti o tome.

Autor: Iva Besarabić