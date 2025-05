Bajatović: Naredne nedelje u Moskvi nastavljamo pregovore o gasnom aranžmanu

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će novi gasni aranžman sa Rusijom, koji je dogovoren i povećan na 2,5 milijardi kubnih metara godišnje, biti potpisan do 31. maja i najavio da sledeće sedmice ide u Moskvu na nastavak razgovora.

"Nadam se da ćemo stići sve do 31. maja. Nije jednostavno i zato idemo i bićemo tamo tri četiri dana. Oni su spremili svoje timove, a mi svoje. To su eksperti i nema tu ništa nepoznato, ali mi moramo da procenimo rizike ugovora", rekao je Bajatović za TV Prva.

Bajatović je dodao da je postignuta dobra cena za gas, ali da ne može da kaže u ovom momentu koliko će ona iznositi po naftnoj formuli.

On je naglasio da će Srbija svakako održati stabilbnost tržišta gasa i da ne bi postalo špekulativno.

Imaćemo 2,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, najmanje na tri godine, a ide se na to da bude do 10 godina, dodao je Bajatović.

"Imaćemo dva miliona kubnih merara gasa iz Azerbejdžana, a imaćemo i osam plus četitri miliona i to su te dopunske količine koje su najrizičnije cene za ugovaranje. Imaćemo još dva do tri miliona iz Mađarske i ubrzo će početi da se skladište te dodatne količine u toj zemlji. Prema tome, ljudi, mi smo što se tiče grejne sezone i količina gasa, apsolutno bezbedni", rekao je on.

Bajatović je rakao da još mora da se postigne dogovor šta su rizici novog ugovora odnosno šta će biti ako bude problem sa plaćanjem.

On je rekao i da građani ne treba da brinu i da će biti zaštićeni, odnosno da će gasa biti dovoljno, jer kako je dodao Srbijagas još uvek može bez pomoći ministarstva i Vlade Srbije da snosi deo plaćanja.

Prema Bajatovićevim rečima svega 10 odsto godišnje potrošnje gasa u Srbiji čini stanovništvo, ali industrija raste i postoje njihovi zahtevi za priključenje što potvrđuje da se Srbija razvija.

"Mi težimo da za sada snabdevanje gasa držimo u nekim međudržavnim garancijama, da nam ne bi puklo tržište i naglo skočile cene. Mi možemo sada da otvorimo tržište i prepustimo trgovicima, ali to neće biti baš sigurno, a i pitanje je kako će to cenovno izgledati", rekao je Bajatović.

On je dodao da se u tom slučaju otvara i pitanje kako će se ponašati kupci Srbijagasa, jer Srbijagasu Rusi ne prenose rizike i ne naplaćaju kazne, a onda ni to preduzeće potrašačama ne naplaćuje kazne.

"Jedina kompanija koja u Evropi prodaje gas - kupi kad hoćeš, koliko hoćeš i pomalo plati kad hoćeš, jeste Srbijagas. Znači ako ja nemam neke rizike, ja ih onda ne prenosim ni na kupce", rekao je Bajatović.

On je naglasio da neće biti porasta cene gasa za domaćinstva, dok će industrija morati da se prilagodi onim cenovnim uslovima koji će Srbijagas da ima.

Istakao je i da plaćanja prema Rusiji nisu nikakav problem uprkos sankcijama, kao i da je Srbijagas nedavno nabavio deo bušotinskih vodova bez ikakvih problema.

Autor: D.B.