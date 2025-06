Bajatović najavio sjajne vesti: Završen deo gasovoda do Valjeva

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je završen deo gasovoda od Beograda do Valjeva i naveo da očekuje da će najkasnije do marta sledeće godine Krušik i toplana koji su, kako je rekao, najveći zagađivaći vazduha u Valjevu, moći da se priključe na gas.

Bajatović je rekao da se gradi potpuno nova kotlarnica i da u to investiraju i Krušik i Srbijagas.

Kada je reč o gasifikaciji Valjeva, Bajatović je rekao da je ugovor potpisan, da je rok za završetak tri godine i da “brže ne može“.

– Nije samo Valjevo, nego i sva naseljena mesta, i Divčibare, tako da ne može brže od tri godine da se izgradi i da se sve to završi. Ali građani Valjeva mogu da računaju da će najduže za tri godine moći da se eliminiše veliki broj individualnih ložišta, koji su pored Krušika najveći zagađivači u Valjevu – naveo je on.

Rekao je da je završeno 70 odsto planirane gasifikcije Srbije, da su Beograd i Vojvodina potpuno gasifikovani, kao i da je u poslednjih deset godina urađeno 19.000 kilometara gasovodne mreže, bez Turskog toka.

– Sad imamo uslove dole i ispod Niša, trenutno se radi i Leskovac, i Valjevo će se raditi, a sve to se uglavnom radi iz tekuće likvidnosti Srbijagasa i to prosto ne može brže. Što se tiče Novog Pazara, ako se dogovorimo sa rukovodstvom opštine, nadam se da ćemo one najvažnije potrošače – bolnice, toplane uraditi u nekom tehničkom održavanju Srbija gasa, a za gasifikaciju Novog Pazara, koja je vrlo komplikovana i vrlo skupa, u ovom momentu nemamo dovoljno novca – naveo je Bajatović.

Poslanik Jedinstvene Srbije Nenad Filipović kazao je da Predlog zakona o zaštiti vazduha predstavlja jedan od najvažnijih akata naglasivši da je čist vazduh temelj zdravog života i da ne postoji više obaveza države od očuvanja života i zdravlja građana.

On je kazao da je intenzivna urbanizacija i migracije stanovništva dovode do sve veće gustine gradnje u gradovima i da zatvaraju tzv. koridore vetrova koji bi inače pročišćavali vazduh u gradu.

– Druga stvar je gustina saobraćaja, povećanje broja vozila ne samo što povećava emisiju izduvnih gasova, već i dovodi do usporavanja saobraćaja, tako da ako duplo usporite saobraćaj, to će biti puta dva vozila, tako da to sve dodatno pojačava zagađenje vazduha – rekao je Filipović.

Dodao je da se u pojedinim delovima gradova u zimskom periodu za grejanje koriste neprikladne sirovine, plastika, gume i drugi otpad što dramatično utiče na kvalitet vazduha, a kao faktor zagađenja naveo je i klimatske promene, piše Tanjug.

On je rekao da su zbog toga potrebni akti poput predloženog Zakona o zaštiti vazduha jer, kako je istakao, predviđaju sistemske mere na nivou države i na nivou lokalnih samouprava.

Filipović je rekao da neke od najvažnijih mera uključuju pošumljavanje i razvoj zelene infrastrukture, uvođenje gasa kao energenta umesto mazuta i lož ulja, pre svega u gradskim toplanama, kao i energetsku sanaciju objekata, podizanje svesti građana o značaju čistog vazduha.

Kao pozitivan primer naveo je Beograd koji je, kaže, najavio da će u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama uvesti prečišćivače vazduha i dodao da je to dobar primer i za ostale lokalne samouprave.

– Postoje i mere koje nemaju odmah vidljiv efekat za prečišćavanje vazduha ili za zdraviji vazduh, ali dugoročno doprinose boljem kvalitetu vazduha. Jedna od njih je i besplatan javni prevoz, koji je među prvim,uvela Jagodina, a sada se primenjuje i u drugim gradovima,u Beogradu, Nišu… istakao je Filipović.

– Čak ćemo raditi unutar fabrike i veštačku atmosferu, da bi dolazilo do manje incidenata. Očekujem da najkasnije do kraja marta sledeće godine, verovatno i ranije, Krušik dobije mogućnost, kao i toplana, da se priključe na gas – rekao je Bajatović.

Autor: Dalibor Stankov