Uživajte u LEPOM VREMENU, jer uskoro stiže veliki preokret: Baba marta pokazaće zube, očekuje nas i sneg

U Srbiji se do kraja ove nedelje očekuje i preko 20 stepeni Celzijusovih, dok bi novo zahlađenje moglo da stigne posle prve dekade meseca.

Meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da će narednih dana biti sve toplije i da će u drugom delu sedmice temperatura biti oko 22 stepena. Prema njegovoj najavi početak promene vremena očekuje se oko 10. marta dok bi sredina meseca mogla doneti hladno vreme uz padavine. Posle 12. marta moguće okretanje zapadnih vetrova na istočne u sklopu stratosferne, a možda i tropoferne cirkulacije.

- Sve do oko 9. marta suvo i svakim danom sve toplije. Preovlađivaće sunčano. Do srede ujutro još uvek ponegde slab mraz dok bi se dnevni maksimumi kretali od šest do15 stepeni Celzijusa. U drugom delu nedelje retka pojava slabog jutarnjeg mraza dok bi se dnevni maksimumi kretali znatno iznad proseka za ovaj deo godone, verovatno od 11 do 19, lokalno i oko 22 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Posle 9. marta uz promenu sinoptike i građenje anticiklona i širem prostoru Grenlanda i zapadne Evrope sledi postepena promena vremena. Prvo se uz naoblačenje i nastavak relativno toplog vremena očekuje kiša povremeno dok se posle 13. marta uz jače pogoršanje očekuje i osetnije zahlađenje koji bi moglo usloviti pojavu snega u brdsko-planinskim predelima regiona, dok bi nizije prema trenutnoj verziji sinoptike imale uglavnom kišu.

- Kako se oko 13. očekuje naglo slabljenje zapadnih vetrova i njihovo okretanje na istočne, videćemo hoće li to i kako uticati na sinoptiku u drugom delu meseca. Trenutno modeli posle tog naglog slabljenja i okretanja zapadnih vetrova na istočne ne vide njihovo vraćanje na zapadni smer i u koliko bi se atmosfera ovako ponašala kako to trenutno simuliraju modeli istočni vetrovi bi ostali dominatni sve do sezonskog okretanja zapadnih na istočne koje usledu negde krajem aprila.

- Videćemo narednih dana koliko u svemu tome ima istine i kako bi se to sve moglo odraziti na troposfernu cirkulaciju, a do tada sve do oko 10. marta pravo prolećno vreme. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Autor: Marija Radić