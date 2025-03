KOJE BANKE ĆE ODOBRAVATI KREDITE ZA MLADE? Evo gde će moći da se aplicira i ko može da bude jemac

Mladi kao zapeta puška čekaju kada će biti usvojen Predlog zakona o subvencionisanoj kamati na kredite za kupovinu prve nekretnine, jer će se tek tada znati koje banke će učestvovati u programu i pod kojim uslovima će odobravati ove pozajmice.

Za sada je, kako saznajemo, samo Poštanska štedionica potvrdila da će odobravati ove kredite. A zašto se za sada poslovne banke ne oglašavaju o učešću u programu i da li im je i koliko on isplativ za Kurir Biznis objašnjava finansijski konsultant Vladimir Vasić.

- To je subvencija države od 75.000 do 100.000 evra koja kada se uporedi sa komercijalnim uslovima dobija se razliku između 25.000 i 35.000 evra za 40 godina. Ovde pričamo o 5.000 kredita za četiri godine, odnosno oko 1.250 godišnje i ako to podelimo sa 10 banaka to je 125 pozajmica po banci. Na njima će banke manje da zarade nego na kreditima pod komercijalnim uslovima, a oni sa 1.000 evra učešća na 100.000 evra nose i rizik koji nije mali, iako država garantuje nekom garantnom šemom - objašnjava Vasić.

Ipak, iako ove pozajmice nisu naročito isplative bankama, Vasić računa na njihovu društvenu odgovornost.

- To je inicijativa države i morala bi da postoji neka vrsta društvene odgovornosti banaka. Očekujem da će reći: "U redu propašće mi ovih 25.000 evra, neću zaraditi na ovom proizvodu, ali ću pomoći mladima". Odobravanje 1.250 kredita je devet miliona evra po banci godišnje i to je smešno za banke i neće ugroziti njihovo poslovanje - ističe Vasić.

Marina Kostadinović iz Udruženja banaka Srbije kaže da će tek kada Zakon bude usvojen u dogovoru sa bankama biti doneta odluka o učešću u tom programu. Ipak, kako Kurir saznaje one su već oformile timove koji uveliko rade na pripremanju uslova pod kojim će, kada zakon bude usvojen, odobravati kredite mladima za prvu nekretninu.

Ko može biti jemac za kredit?

Prema Predlogu Zakona o subvencionisanim kreditima za mlade pravo da konkurišu za kredit imaju i zaposleni na određeno vreme i nezaposleni, ali su dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice.

Kako mnoge zanima koji članovi porodice mogu da budu jemci za kredit Kurir je u Ministarstvu finansija dobio odgovor da su to za sada samo roditelji, braća i sestre.

- Važno je istaći da program važi na čitavoj teritoriji Srbije, pošto su neki imali dilemu oko toga, kao i da nije ograničena cena nekretnine po kvadratu niti cena stana - ističu u Ministarstvu finansija.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Skupštini Srbije da bi nivo garantne šeme mogao i da se poveća i da još veći broj mladih dođe do prve nekretnine. On je rekao da ako se uzme prosečna cena manjeg stana u Srbiji, što iznosi oko 75.000, šema može da pokrije oko 5.500 stanova.

- Mi ćemo veoma lako i brzo podići nivo garantne šeme i tako omogućiti većem broju studenata da dodu do svoje prve nekretnine. Jedan je kriterijum, a to je da imate izmedu 20 i 35 godina. Nema drugih kriterijuma. Odete kod svoje poslovne banke i, kažem, osam dana od dana objavljivanja ovog zakona u Službenom glasniku prijavite se za ovaj kredit - rekao je Mali.

Autor: Snežana Milovanov