Tužilaštvo proverava smrt dečaka u Leksovcu: Sumnja se da lekari nisu kod deteta prepoznali sepsu nastalu usled pucanja slepog creva

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu naložilo je prikupljanje potrebnih obaveštenja kako bi se ocenilo da li se stiču elementi krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, kao i utvrđivanje mogućeg učinioca krivičnog dela u slučaju smrti dečaka Aleksandra Stamenkovića (7), iz sela Kukulovce kod Leskovca, koji je u sredu preminuo u Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog Centra Niš.

Tužilaštvo je donelo naredbu o obukciji, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, saopšteno je juče.

Sedmogodišnji dečak je, kako je ranije navedeno u zajedničkom saopštenju UKC Niš i Opšte bolnice u Leskovacu, u teškom zdravstvenom stanju, 4. marta, oko 21.20 sati, dovezen iz Dečijeg dispanzera Leskovac u Opštu bolnicu u Leskovcu.

- Obavljen je pregled i urađena je kompletna dijagnostika. Zdravstveno stanje deteta se u toku večeri pogoršalo, nakon čega je dete intubirano i u pratnji medicinske ekipe je pola sata pre ponoći, sanitetom upućeno u Univerzitetski klinički centar u Nišu - dodaje se u saopštenju.

Mali Aleksandar je, kako se navodi, stigao u Kliniku za pedijatriju UKC Niš nešto pre ponoći, ali bez ikakvih životnih parametara. Medicinska ekipa je pokušala reanimaciju, koja nije dala rezultate.

Šta je uzrok smrti utvrdiće obdukcija, međutim spekuliše se da je do fatalnog ishoda došlo zbog sepse usled pucanja slepog creva, ali za to nema potvrde ni iz porodice, ni iz zdravstvenih ustanova u kojima je dete zbrinjavano.

Pucanje slepog creva može biti posledica upale slepog creva, kaže za Kurir pedijatar dr Dejan Jonev.

- Upalu slepog creva kakarateriše jak bol u stomaku, koji se javlja sa desne strane. Dete se može žaliti i da se taj bol prenosi na nogu. Često je bol toliki da se dete savija, a može doći i do povraćanja - kaže dr Jonev koji ističe da upala slepog creva može da bude jako podmukla stvar, pa on, zbog predostrožnosti, decu sa jakim bolovima u stomaku, odmah šalje kod hirurga.

- Da bi došlo do sepse infekcija mora da krene u krv. Prateća pojava može biti povišena tempretura. Posle koliko vremena dolazi do sepse je teško reći, jer je to nepredvidivo i individulano.

Naglašava da će tek obdukcijom i ozbiljnijim analizama moći da se utvrdi uzrok smrti deteta.

"Izgubio sam sina za 12 sati. Šta se desilo ne znam, ali dete više nemam. Ujutru je počeo da povraća i imao je proliv, i povišenu temperaturu, a za 12 sati ga već nije bilo" ispričao je za Kurir Miroslav Stamenković, neutešni otac preminulog dečaka.

Ministarstvo zdravlja je, kako su objavili mediji, naložilo kontrolu rada leskovačkog Dečjeg dispanzera.

