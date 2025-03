'IZGUBIŠE SINA ZA 12 SATI' Danas sahrana dečaka iz Leskovca koji je iznenada umro - Porodica još nije obaveštena o UZROKU SMRTI

Porodica dečaka Aleksandara Stamenkovića (7) koji je preminuo u noći između 4. i 5.marta u toku transporta iz Opšte bolnice u Leskovcu do Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu još nije dobila nikakvo zvanično obaveštenje o rezultatu obdukcije koja je naložena kako bi se utvrdio uzrok smrti, saznaje “Blic”.

Otac dečaka Miroslav Stamenković rekao je za naš list da mu je rečeno samo da će rezultati stići za 20 dana.

- Ništa još nisam dobio. Za 20 dana stižu rezultati. To su mi rekli i ništa drugo – rekao je jutros kratko za “Blic” otac dečaka Miroslav Stamenković.

Sahrana danas

Dečak čija je tragična sudbina potresla Srbiju, biće sahranjen danas u 12 časova na seoskom groblju u selu Kukulovce kod Leskovca.

Sve okolnosti smrti rasvetljava Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu koje je naložilo obdukciju i prikupljanje obaveštenja o ovom događaju.

Ministar Lončar: Imao je jaku upalu srčanog mišića

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je tokom pre podneva da je obdukcija sedmogodišnjeg dečaka iz Leskovca koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu pokazala da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića.

"Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek", istakao je Lončar.

Dodao je da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba.

Svi ga znaju kao vedrog i veselog dečaka

Meštani sela Kukulovce, u šoku su zbog smrti Aleksandra koga su svi znali kao vedrog i veselog dečaka. Navode da nisu primećivali ništa neuobičajeno što bi eventualno ukazivalo na neku bolest dečaka. Štaviše, poslednjih dana viđali su ga na ulici kako se igra i trči.

- Bio je jednom dobro dete. U petak smoga videli kako se igrao sa drugovima u komšijskom dvorištu. Moj jedan prijatelj mi je rekao da ga je u ponedeljak video kada je otrčao do škole. Svi smo u šoku. Čuli smo da ga je boleo stomak i da su ga iz dispanzera vratili kući jer je navodno neki virus. Strašno, trebalo bi da se utvrdi da li je neko napravio grešku, i ako jeste kako je do toga došlo – priča jedan od komšija iz sela koji ne može da veruje da je ova porodica izgubila sina tako brzo, za 12 sati.

Kako je otac dečaka Miroslav ranije ispričao za “Blic”, u ponedeljak je sve bilo u redu celog dana i uveče kada je Aleksandar otišao na spavanje. Prve zdravstvene tegobe dečak je osetio u utorak, pred svitanje.

Prvi simptomi se javili u zoru

- Bio je živahno dete, bio mi je mnogo veseo. U ponedeljak je sve bilo u redu. Uveče smo legli da spavamo i to je počelo ujutro u zoru. Mučnine neke, povraćanje malo, dijareja… Prvi put ga je supruga odvela na pregled u dispanzer u Leskovcu u 15 časova. Doktor ga je pregledao i rekao: “Stomačni virus” i vratio ga je kući. Nije bio ni 10 minuta prisutan i otišao je na pauzu. Dali su mu neki prašak, tabletice da popije. Mi smo očekivali da je stomačni virus, kao i svako dete, svaki roditelj bi se nadao da će da bude bolje. Ali ispalo je najgore – priča Miroslav za “Blic”.

Pošto se malom Aleksandru stanje nije popravljalo, roditelji su ga u 20 časova odveli u ponovo dispanzer na pregled, odakle sui h poslali u Opštu bolnicu u Leskovcu pa u niški Univerzitetski klinički centar. Nažalost, dečak je u UKC Niš stigao bze znakova života. Pokušana je reanimacija, ali uprkos svim naporima lekara, on je preminuo.

Sve se desilo u jednom danu

- Kada smo stigli uveče u UKC Niš, sve su ljudi od sebe dali, stvarno rade, nemam reči, ali nisu mogli da ga vrate. Oni su ga faktičku ovde (u Leskovcu) uništili, da nisu mogli da ga spasu. Samo su ga mrcvarili, krv su mu vadili 45 minuta. Jeste on bio iznemogao, imao je povraćanje proliv. Ali, pošalji ga na skener, na snimanje, možda bi videli hitno da treba da se operiše. Oni su u 23 časa primetili da ne mogu da ga spasu, i hitno ga poslali za Niš. A tri sata oko njega obleću, ne znaju šta da mu rade. Ljudi su se stvarno borili u UKC Niš, ali je bilo kasno, samo je imao neke znakove na mozgu a srce mu je već bilo stalo, nisu mogli da ga povrate – ispričao je Miroslav. On je naveo da se sve desilo u jednom danu i da je sina izgubio za 12 časova.

On kaže da će sačekati nalaze obdukcije posle čega će uzeti advokata kako bi se slučaj rasvetlio, i kako se ovako nešto više ne bi desilo nijednom detetu.

- Ne želim ja ništa, samo nečiji tuđi život neka ostane, drugo dete neka ostane živo na osnovu ovoga, ja sam izgubio sina što sam izgubio. Ali da se ne desi da neko drugo dete na taj isti način može da nastrada – veli Miroslav za “Blic”.

Dečak u UKC Niš stigao bez ikakvih životnih parametara

UKC Niš i OB Leskovac saopštile su u objedinjenoj informaciji okolnosti pod kojima je došlo do smrti sedmogodišnjeg dečaka iz okoline Leskovca.

- U utorak 4.marta u 21.18 časova,iz Dečijeg dispanzera Leskovac u OB Leskovac dovezeno je sedmogodišnje muško dete u teškom zdravstvenom stanju. Obavljen je pregled i urađena je kompletna dijagnostika. Zdravstveno stanje deteta se u toku večeri pogoršalo nakon čega je dete intubirano i u pratnji medicinske ekipe je pola sata pre ponoći, sanitetom upućeno u Univerzitetski klinički centar u Nišu. Nešto posle ponoći, na prijemu u Kliniku za pedijatriju UKC Niš, dečak je stigao bez ikakvih životnih parametara. Medicinska ekipa u Nišu pokušala je reanimaciju koja nije dala rezultate. Naložena je sudsko medicinska obdukcija – saopšteno je u objedinjenoj informaciji ove dve zdravstvene ustanove.

Tužilaštvo istražuje slučaj

Povodom smrti dečaka (7) iz okoline Leskovca, koji je prekjuče preminuo na putu od Opšte bolnice u Leskovcu do UKC Niš, oglasio se i dežurni tužilac OJT Leskovac.

Autor: Iva Besarabić