Sedmogodišnji dečak, koji je preminuo pre 6 dana na putu iz bolnice u Leskovcu ka Kliničkom centru Niš, imao je tešku upalu srčanog mišića. To je pokazala obdukcija, koja je potvrdila da je preminuo od miokarditisa – bolesti koja može biti opasna i životno ugrožavajuća.

Pedijatar dr Saša Milićević objasnio je za TV Pink o kakvoj bolesti se radi i da li je moguće zaštititi svoje dete ukoliko dijagnoza pokaže da dete ima miokarditits.

- Kada je dete malo, teško je prepoznati. odrasla osoba ima aritmiju i slično, a kod deteta smo imali dijareju i povraćanje, izgledalo je kao stomačni virus. Dete može da bude bledo, on nekada prođe neprimećeno... Ali da, ima slučajeva nervoze, roditelji kažu da nije sav svoj... Dakle, simptomi nisu vidljivi - rekao je doktor.

Miokarditis se izaziva bakterijama, gljivicama, retko parazitima, objasnio je Milićević.

- Treba da se leži, znamo da odrasli kažu da na nogmama vole da preleže, a onda ih stignu posledice. Imamo kovid kao primer, neki su to gledali podcenjivački. Mirovanje je važno, vitaminska terapija i ostalo. Nekada se nažlost završi ovako kako se završilo - priča Milićević.

Imamo slučajeve da deca mogu da se razbole i posle zubarske intervencije, napomenuo je on, pa se vratio na slučaj miokarditisa.

- Srčana mana može da se vidi i dok je beba u stomaku majke, i zato mora da se vodi računa. Ima slučajeva gde je operacija nemoguća, ima slučajeva gde se situacija sama sredi. Postoje te neke teške mane, ali znači kada se znapred zna Medicina je toliko daleko otišla da se vidi unapred dijagnoza - rekao je pedijatar.

Govoreći o konkretnom slučaju dečaka, doktor navodi da je mališan nažalost imao slab imuni sistem.

Ministar Lončar: Imao je jaku upalu srčanog mišića

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je tokom pre podneva da je obdukcija sedmogodišnjeg dečaka iz Leskovca koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Nišu pokazala da je dečak imao tešku upalu srčanog mišića. "Pokrenuta je istraga, urađena je obdukcija koja je pokazala da je dete imalo tešku i jaku upalu srčanog mišića što je dovelo do slabosti srčanog mišića. To ne može da se preživi, to je uzrok. Dešavaju se nekada stvari na koje ne možete da utičete i za koje nemate lek", istakao je Lončar. Dodao je da je u toku nadzor koji će pokazati da li su svi u Opštoj bolnici u Leskovcu i u UKC Niš uradili svoj deo posla kako treba.