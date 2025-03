'Dete se požalilo na bol, prošlo je samo 4 SATA, a onda je došlo do PUCANJA' Ovo OPASNO STANJE liči na običan virus, a može imati SMRTNI ISHOD: Na udaru čak i bebe

Dečak (7) iz Leskovca preminuo je na putu do Kliničkog centra Niš i to zbog, kako je pokazala obdukcija, upale srčanog mišića. Ipak, prve sumnje bile su da je dečak dobio upalu slepog creva i potom sepsu, s obzirom na simptome koje je osetio pred smrt - mučnina, bol u stomaku, povišena temperatura i dijareja. Iako je upalu slepog creva teško otkriti putem simptoma, dečiji hirurg Marija Lukač objašnjava da je najbitnije odmah reagovati jer brzo može doći do komplikacija, ali smrtnog ishoda.

Kako objašnjava doktorka Lukač, najčešće do upale slepog creva dolazi ako se šupljina u kojoj se crevo nalazi ispuni sluzi ili delom hrane.

"Crevo je puno bakterija. Te bakterije su za nas dobre, dobre su za varenje, sve dok ne pređu u krv. Najčešća bakterija koja se tu nalazi je ešerihija koli i ona je najčešći uzročnik upale slepog creva", pojašnjava doktorka.

Upala slepog creva je jedno od najčešćih akutnih stanja koja se operišu kod dece kada su problemi trbuha u pitanju, a predstavlja kompleksnu bolest jer su simptomi slični onima koje dete ima kada je u pitanju stomačni virus.

"Upala slepog creva može da ukazuje na simptome mnogih bolesti od upale grla, od upale limfnih čvorova, od upale jajnika, od torzije jajnika kod devojčica, od infekcije mokraćnih puteva, od kamena u bubregu, kamena u žuči. Kao što vidimo u slučaju sa dečakom iz Leskovca, svi smo pomislili da se verovatno radilo o slepom crevu, s obzirom na te tegobe, visoku temperaturu, bol u trbuhu i dijareju. U drugim rečima ne možete biti sigurni nijednog trenutka zapravo. I upala srčanog mišića nije tako česta stvar, da bi se odmah na prvu loptu pomislilo da se radi o tome", pojašnjava dr Lukač.

Ultrazvuk nekad ne pomaže

Iako postoji ultrazvuk koji može da otkrije šta se događa u abdomenu, doktorka tvrdi da on nije svemoćan.

"Ultrazvuk dosta pomaže hirurgu, ali u nekim situacijama ne može da da pravu sliku. Znači, može jednostavno da zavara onoga ko gleda. Na primer, ako je to slepo crevo, ako pukne slepo crevo, vi nećete imati ono što očekujemo, ono napeto, prošireno, imamo neke dimenzije, jer će se gnoj već razliti. Ono što je najvažnije je ljudski faktor, iskustvo onoga koji ispituje dete", pojašnjava doktorka.

Ipak, dešava se i da pacijent ima sve simptome koji ukazuju na upalu slepog creva, a u stvari je u pitanju mezenterični limfadenitis.

"To je upala limfne žlezde izazvana prethodno nekom bakterijskom infekcijom ili virusnom infekcijom, kada imate hipertrofiju limfnih žlezda u trbuhu i imate bolove koji oponašaju simptome slepog creva i nama se desi da mi otvorimo i nije slepo crevo nego vidimo uvećane limfne žlezde. Tako da, ima mnogo faktora koji utiču i ono što je za svakog dečijeg hirurga koji odlučuje da li je za operaciju ili ne najveća dilema je slepo crevo", navodi doktorka.

Odmah se javiti lekaru, na udaru i novorođenčad

Dodaje da bol kod upale slepog creva najčešće počinje kada se već spusti, te savetuje da ukoliko deca osete bol u trbuhu odmah treba da se jave pedijatru.

"Ako imaju dete koje boli stomak i u početku taj bol nije jak, u početku nema ni temperature, dete se malo požali, ali nije to tako jak bol. Tek kada proces napreduje, kada zapaljenski proces pređe na trbušnu maramicu, onda se razvija temperatura, onda se lokalizuje bol tamo gde mi očekujemo i tada već može biti upalni proces. Savet za roditelje je da kada imaju bol u trbuhu, prvo treba da se jave pedijatru, oni su ipak neko ko će da vidi ostale stvari i iskusan pedijatar će znati šta treba", savetuje ona.

"Treba se javiti kada dete oseti bol. Ja sam imala u praksi od momenta kada se dete požalilo na bol i dok je došlo do puknuća slepog creva, prošlo je samo 4 sata. I to tokom noći. U 4 ujutro se dete požalilo, probudilo, u 8 je bilo već na operacionom stolu, puklo", navodi Lukač.

Najčešće se upala slepog creva javlja kod dece koja imaju više od 5 godina, pa sve do 20. godine života. Ipak, problem nastaje kada se javi kod dece mlađe od ovog uzrasta.

"Međutim, kod dece ispod 5 godina ide jako brzo, ide izuzetno atipično, iz tog razloga se najčešće dešava da je puklo kada dođe. Ja sam imala nekoliko novorođenih beba, u prvom mesecu života, kojima je već puklo slepo crevo", zaključuje doktorka.

