Usta puna afti, a na rukama i nogama plikovi! Novi virus napada decu: Ovo su simptomi opasne zaraze

U novosadskim dečjim ambulantama porastao je broj pacijenata sa simptomima bolesti "šaka-usta-stopala" koju izaziva američki iliti BRNU virus.

Roditelji koji se do sada nisu susreli sa ovom zaraznom infekcijom kod dece, zabrinuti su jer simptomi koji ih prate znaju da budu netipični za razliku kod ostalih virusnih oboljenja poput gripa, varičela ili virusnih infekcija... BRNU virus javlja se najčešće kod mališana mlađih od sedam godina, a prenosi se kapljičnim putem.

Pedijatar dr Jelena Mitrović, načelnica Doma zdravlja Čukarica objasnila je jednom prilikom za Kurir da ovaj virus nije opasan, ali da izgleda grozno.

- Sve to izgleda grozno s vezikulicama na šakama, stopalima i oko usta. Najčešći problem je što deca imaju afte i u ustima, pa teško gutaju. Zato im treba davati nešto od antiseptičnih sprejeva ili hranu koja je ispasirana i ohlađena. Nije strašno ako dete ne jede često, bitno je da pije, jer to jako boli u ustima, tako da se daju i lekovi protiv bolova da malo ublaže sve to, čak i ako dete nema temperaturu - kazala je dr Mitrović.

Simptomi virusa BRNU

- često odbijanje obroka

- kod male dece se javlja i kašasta stolica

- povišena telesna temperatura, do 38

- povremena glavobolja

- bol u grlu

- inkubacija traje od tri do pet dana, drugog ili trećeg dana bolesti na šakama, stopalima i u ustima se javlja ospa koja liči na plikove

Autor: Dalibor Stankov