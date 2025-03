BEOGRAD NA UDARU KIŠE Hitno se oglasio RHMZ: Evo kakvo nas vreme očekuje u ostalim delovima zemlje (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se najnovijim saopštenjem.

- Iznad većeg dela zemlje pretežno oblačno, posle podne i uveče u severnoj, kao i u delu zapadne i centralne Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine.

Na području Beograda tokom popodneva povremeno slaba kiša u prekidima, a uveče i tokom noći i lokalni pljuskovi.

Sutra temperatura u padu, pa se od utorka očekuju jutarnji mrazevi, a postepeni porast dnevnih temperatura uslediće u drugoj polovini sledeće sedmice.

DO UTORKA POVREMENO KIŠA I LOKALNI PLjUSKOVI

U nedelju (16.03.) umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina, dok se u južnim predelima očekuju i sunčani intervali. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u južnim predelima umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 13 °S, a najviša od 10 °S na severu do 22 °S na jugoistoku Srbije.

U ponedeljak (17.03.) pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama sa snegom.

U utorak (18.3.) prestanak padavina i postepeno razvedravanje.



Od srede (19.03.) pretežno sunčano - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Aleksandra Aras