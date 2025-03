BEOGRAD NA UDARU KIŠE! Hitno se oglasio RHMZ: Evo kakvo se vreme očekuje u ostalim krajevima zemlje

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se najnovijim saopštenjem.

- Uveče i u toku noći oblačno, mestimično s kišom, ponegde i pljuskovima. Češće padavine očekuju se na severu i istoku, lokalno i veća količina.

U donjem Podunavlju, Braničevu, delovima Velikog Pomoravlja i u planinskim predelima istočne Srbije duvaće umeren i jak istočni vetar.

Na području Beograda takođe oblačno, povremeno sa kišom, češćom u drugom delu noći.

KRATKOTRAJNA STABILIZACIJA TEK 3. I 4. APRILA

U subotu (29.03.) umereno do potpuno oblačno. Tokom dana se očekuju tek kraći sunčani intervali, dok će pojava kiše i dalje biti česta, na jugu Srbije posle podne i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, a u Vojvodini u skretanju na severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10 °S, a najviša od 13 do 18 °S.

Do kraja marta i početkom aprila česta pojava kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperatura bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila od 12 do 18 °S, a zatim u manjem porastu. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: Aleksandra Aras