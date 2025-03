Luka je mladi gorštak Zlatibora, a u ovakvom izdanju ga još niste videli: Jednom fotografijom je sve oduševio

Mladić Luka Crepuljarević, koji se sa Zlatibora preselio u selo Semegnjevo i živi na dedovini, objavio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je u nesvakidašnjem izdanju. Ovaj mladić koji se obično slika u prirodi sada je obukao svečano odelo a svojim izgledom je oduševio mnoge pratioce.

Podsetimo, ovaj mladi gorštak ranije je ispričao za Kurir da se preselio u svoje selo i da planira tamo da živi, osnuje porodicu, gaji živinu i iskoristi sve blagodeti prirode. Luka je završio srednju Ekonomsku školu, a studira na Višoj poslovnoj školi u Beogradu na smeru "Carine i porezi".

- Kada sam 2021. upisao fakultet i saznao da sam upao na budžet počelo je i renoviranje moje dedovine u selu Semegnjevu. Veće sreće za mene tada nije moglo da bude, to su bili prvi koraci, a posle toga sam sam nastavljao da uređujem što radim i dan danas - kazao nam je mladi domaćin, koji inače ima i kuću na Zlatiboru.

Luka na imanju ima krave, ovce, svinje....

- Lepo zarađujem, radim honorarne poslove, čitam struju, pomažem ljudima u selu koji me pozovu, tu sam ako treba da se oteli krava... Prodajem sir i kajmak i od svega toga lepo živim. Novac mi nikada nije bio bitan, ne gledam na to. Imam za sebe, za porodicu, imanje, izlaske. Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo.

- Odlazio bih gore sav radostan, srećan, kad bi mi pomenuo odlazak srce bi mi iskočilo iz grudi od sreće. Moja baka je bila simbol srpske domaćice i ostala mi je u najlepšem sećanju. Zanimljivo je to da ona nije bila biološka majka mog oca, već maćeha. Moja prava baka je preminula kad je tata imao nešto više od godinu dana, ali je maćehu voleo kao majku, a tako i sam je i ja voleo i poštovao - ispričao je Luka i dodao:

- Posle fakulteta želim da ostanem na selu, ali i da imam ženu i decu. Ne razmišljam mnogo unapred, ali ne bih voleo da na imanju budem sam sa životinjama.

Lukina fotografija ovoga puta pokrenula je lavinu komentara, a u opisu je stavio stihove narodne pesme Šabana Šaulića.

- Ako me tražiš u nekom drugom, pogledaj dobro da li sam ja, to lice tebi ništa ne znači, oko te vara, ali srce zna - stoji u opisu.



Sudeći po reakcijama mnogi su bili oduševljeni njegovim izgledom i našinom života koji vodi.

Autor: Snežana Milovanov