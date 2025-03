Baba Marta i mraz prete da unište voće! Kajsije već procvetale, ostalo voće u pupoljcima: Ovako možete da zaštitite voćnjake

Ako mraz traje duže od tri dana može da bude opasan po cvetove.

Zbog prolećnih temperatura od početka marta mnoga drveća i biljke su procvetale. Iako po kalendaru zimi nije kraj, kajsije su već u punom cvatu, a ostalo voće je u fazi pupoljka. Meteorolozi za danas i sutra najavljuju mraz zbog koga poljoprivrednici strepe jer ukoliko bude jak i potraje više dana može uništiti cvetanje voća.

Iz godine u godinu mart i april donose strepnju voćara koji se trude da od snega i mrazeva zaštite rani rod kajsije, breskve i nektarine. Agroekonomista Žarko Galetin ističe da najveći rizik od promrzavanja nosi kajsija.

- To zavisi od toga da li će mrazevi trajati trajati dva ili više dana i koliko će biti jaki. Smaram da za sada ne bi trebalo da bude problema, ali ako voćari žele da preduprede rizik mogu da primene staru metodu odimljavanja voćnjaka kako bi spasili cvetove.

Međutim, početkom aprila počinje i cvetanje kruške, jabuke i zato je to rizičan period kada vlažan sneg i mraz mogu da naprave velike probleme u voćnjacima i malinjacima - objasnio je Galetin.

I Apostol Apostolović, poljoprivrednik iz trsteničkog kraja, kaže za Kurir da je u ovom mestu zbog visokih temperatura do 26 stepeni procvetala i nektarina i breskva, a da je ostalo voće u fazi pupoljka.

- Ukoliko se desi da cvetovi budu mokri zbog kiše, a ujutru budu jači mrazevi i do -5 stepeni moglo bi da dođe do izmrzavanja. Pored voća koje je krenulo sa cvatom ovde su poljoprivrednici odavno zasadili i krompir koji odlično ide i ima oko 10 centimetara u plastenicima i ispod agrila. Luk i krompir mraz ne može da ošteti, ali veliki je problem suva zemlja i zima bez snega jer vlage nema sve do nekih 30 centimetara dubine - zabrinut je Apostolović.

Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra najavljuje hladna jutra sa mestimično slabim mrazem, dok će preko dana iti toplije. Postepeni porast temperature očekuje se u drugoj polovini sedmice, a za subotu je najavljeno i novo naoblačenje gde će se do kraja perioda zadržati umereno do potpuno oblačno vreme povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Autor: Dubravka Bošković