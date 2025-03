'TURISTI DOLAZAK U SRBIJU!' Seničić o masovnom otkazivanju aranžmana za našu zemlju!

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), razlog masovnom otkazivanju turističkih aranžmana leži u nestabilnoj političkoj situaciji širom zemlje.

"Već više od 10 zemalja objavile da ne preporučuju svojim građanima putovanje u Srbiju zbog društveno-političke krize" izjavio je danas direktor JUTE, Aleksandar Seničić. Kako je nedavno istakao, čak 20 odsto stranih turista otkazalo je rezervacije u Srbiji tokom proteklih meseci. Kod kongresnih turista procenat otkazivanja još je veći - odustalo je njih 40 odsto, rekao je nedavno Seničić. Uz to, problem domaćim ugostiteljima i svima koji su povezani sa turizmom predstavlja i otkazivanje ekskurzija usled štrajka i bojkota nastave u školama.

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), razlog masovnom otkazivanju turističkih aranžmana leži u nestabilnoj političkoj situaciji širom zemlje.

- Veliki je procenat otkaza. Zadnje informacije koje ja imam su čak preko 28%, negde oko 30% kada govorimo o redovnim grupama i negde i do 40% kada je reč o kongresima i nekim manifestacijama koje je trebalo da se održavaju, a koje su međunarodnog karaktera. Velika je šteta za turističku privredu. Sa kolegama sa kojima sam pričao, počinjemo da to upoređujemo polako sa periodom korone - rekao je nedavno Seničić za Javni servis.

Danas Seničić ističe da je čak više od 10 zemalja je izdalo preporuku da se ne putuje u Srbiju.

- Nisu samo društvene mreže te koje su preplavljene situacijom u našoj zemlji, već i velike novinske agencije i televizije. Svi prate šta se dešava. Imamo dosta negativnih komentara, imamo i sad već više od 10 zemalja koje su objavile da ne preporučuju putovanje u Srbiju zbog društveno-političke krize koja vlada u našoj zemlji - kaže Seničić.

Seničić ističe da u ovom momentu najviše otkazuju ljudi iz okruženja, ali tu ne misli na zemlje bivše Jugoslavije.

-Oni najbolje razumeju ovu krizu i nadam se da će za Uskrs i 1. maj biti ovde. Ali imamo Bugarsku, Rumuniju, smanjen broj gostiju iz Turske, kao i iz zemalja zapadne Evrope. To je najveći problem. Uz to otkazani su i skupovi i manji kongresi. Zemlje koje su planirane u našem velikom kongresnom centru za kraj godine još uvek nisu otkazane. Ali treba pratiti situaciju i učiniti sve da do toga ne dođe - kaže Seničić.

On ističe da je od kraja februara, početka marta oko 40% planiranih realizacija, planiranih turističkih aranžmana i boravaka stranih turista je otkazano.

Navodi da su na udaru i rent a car kompanije, ali i gradski hoteli u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

- Pored velikih gradova ova situacija utiče i na veliki broj objekata u unutrašnjosti Srbije, zato što imamo značajan broj škola koje ne rade i to prouzrokuje otkazivanje izleta, đačkih ekskurzija i redovne rekreativne nastave. Ovaj period hotelijeri poistovećuju sa periodom korone - kaže Seničić.

Kada govorimo o našim turistima koji treba da putuju i sada i za predstojeće praznike, situacije je nešto bolja, ističe Seničić.

- Jeste smanjeno interesovanje i logično je da su u ovakvim okolnostima ljudi malo zabrinuti, ali mi očekujemo dobru turističku sezonu, koja će biti za nijansu slabija nego prošle godine, ali zadovoljavajuća - kaže Seničić za "Pink".

Autor: Aleksandra Aras