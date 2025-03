SRBIJI PRETE POPLAVE?! Hitno se oglasio RHMZ: Kiša će narednih dana da lije k'o iz kabla! (MAPA)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se od danas do 28. marta očekuju obilne padavine u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije, sa 60 do 80 milimetara kiše.

U upozorenju se ističe da se do kraja marta očekuje oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova.

Tokom čitavog dana očekuju se padavine na teritoriji cele Srbije. Najniža dnevna temperatura iznosiće 3 stepena na Kopaoniku, dok će najviša dnevna temperatura biti 18 stepeni i to na Paliću i u Negotinu.



Najniža temperatura u Beogradu iznosiće 10, a najviša 15 stepeni.

Na slivovima Jadra, Kolubare, Ljiga, Uba, Tamnave, Likodre, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice od 26. marta vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa, dok su na bujučnim vodotocima ovih slivova moguća lokalna izlivanja.

Do kraja meseca oblačno i hladnije, sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova. Od srede do petka očekuju se obilnije padavine i to s većom verovatnoćom u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, najavio je RHMZ.

Na teritoriji zapadne i jugozapadne Srbije na snazi je žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vreme usled obilnih padavina.

