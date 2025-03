STIŽE SNEG U OVE DELOVE SRBIJE Zima se ne predaje, evo kad se očekuje DRASTIČNO zahlađenje

Najobilnije padavine se očekuju u zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, a naročito na području Podrinja, Kolubarskog okruga, Mačve, Srema, Beograda, juga Bačke, Banata i Braničevskog okruga.

Ovo područje već ceo dan natapa jaka kiša, s obzirom na to da se padavinska zona nad ovim područjem skoro i ne premešta, samo danas na zapadu Srbije palo je i do 40 litara kiše, piše meteorolog Đorđe Đurić.

Naše područje biće pod uticajem ciklona sa Jonskog mora i južnog dela Jadrana.

Očekuje se nagli rast manjih i srednjih tokova, a opasnost od poplava i bujica očekuje se na manjim tokovima bujičnih karaktera.

Narednih dana u mnogim predelima pašće više kiše nego što u proseku padne za mesec dana, pa i više.

Na višim planinama iznad 1700-1800 metara očekuje se pojava susnežice i vlažnog snega.

Maksimalna temperatura do kraja sedmice biće uglavnom od 13 do 19 stepeni, u četvrtak na jugoistoku Srbije i do 20 stepeni.

Početkom sledeće sedmice očekuje se i zahlađenje, a sneg se ponegde očekuje i na planinama od 1.000 metara nadmorske visine.

Padavine u Srbiji očekuju se sve do 2. aprila. Nakon toga sledi prestanak padavina i stabilizacija vremena, ali će doći do daljeg zahlađenja, pa će temperature biti ispod prosečnih vrednosti, zaključuje Đurić.

Autor: Aleksandra Aras