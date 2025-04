SPREMITE SE! Pljuskovi do kraja dana očekuju OVE delove Srbije: Evo gde će padati SNEG

Do kraja dana u Srbiji će biti umereno do pretežno oblačno vreme. Pljuskova će biti uglavnom u severoistočnim i centralnim predelima zemlje. U ovom času lokalnih pljuskova biće na jugu Banata, u Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u dolini Velike, Zapadne i Južne Morave, u delovima Šumadije i na zapadu Srema. U severoistočnoj visinskoj struji ovi pljuskovi do kraja dana premeštaće se prema centralnim predelima Srbije i dalje sa mesta pljuskova prema jugozapadu.

Pred kraj dana ređa pojava pljuska očekuje se i na širem obodu Beograda, uglavnom u istočnom i južnom obodu grada.

Na višim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine očekuje se pojava snega.

Trenutne temperature kreću se od 11 na jugoistoku do 19 stepeni na severu Srbuje, u Beogradu je 17 stepeni. Zlatibor meri 8, Sjenica 6, a Kopaonik 2 stepena.

Subota će biti najtopliji deo dana, temperatura do 20 stepeni. Uveče i tokom noći sa severa i severoistoka jako zahlađenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom, uz olujne udare. Očekuje se drastičan pad temperature vazduha, a u nedelju i početkom sledeće sedmice maksimalne temperature biće tek od 3 do 9 stepeni, u nedelju uz krupu i pljuskove snega.

Nažalost, početkom sledeće sedmice očekuje se i mraz.



Autor: Jovana Nerić