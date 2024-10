OVO VIŠE NIJE NORMALNO! Čak 30 stepeni razlike u jednom danu: Pogledajte kakav nas ŠOK čeka u narednom periodu! (FOTO)

Do kraja dana u Srbiji će biti umereno oblačno, a u košavskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, pa će na jugu Banata i u Podunavlju biti jak

Srbija se već duži niz dana nalazi pod uticajem anticklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska.

Zahvaljujući vedrom vremenu, tokom dana beleži se jače zagrevanje, a noću jače hlađenje, što se održava u velikoj temperaturnoj razlici tokom dana.

Noći i jutra prethodnih dana bili su veoma hladni, ponegde i uz mraz. U Ćupriji je temperatura je opala na 0, u Negotinu na -1 stepen, u Zaječaru na čak -3, a u Sjenici na -5°C, piše u najnovijoj prognozi Đorđe Đurić.

Tokom dana bilo je kao usred proleća, pa je čak temperatura i u Sjenici dostigla 22°C, zbog čega je temperaturna razlika bila čak 27 stepeni.

Nakon jutarnjih 0°C, Ćuprija je tokom dana bila najtopliji grad u Srbiji sa 23°C.

Vrlo toplo bilo je i u ostalim predelima Srbije, uz temperature oko i iznad 20 stepeni, pa je tako u mnogim predelima temperaturna razlika iznosila 20 stepeni.

Inače, ovo je i odlika prolećnih i jesenjih meseci, ali u vreme vedrih i mirnih dana.

Još veća razlika bila je na severu Crne Gore, pa se tako ujutro temperatura u selu Kosanica spustila na -8, tokom dana popela na +22, što je čak 30 stepeni razlike od jutra do popodneva.

Već danas ima znatno više oblaka, pa će zbog toplijeg jutra i malo hladnijeg dana, temperaturna razlika biti ublažena i umanjena.

Do kraja dana u Srbiji će biti umereno oblačno, a u košavskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, pa će na jugu Banata i u Podunavlju biti jak.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

Inače, relativno toplo i suvo vreme zadržaće se u Srbiji sve do kraja oktobra, uz temperature iznad 20 stepeni, za vikend i početkom sledeće sedmice i do 23-24°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra od 14 do 18 stepeni, one će do kraja meseca biti do pet stepeni iznad napomenutog proseka.

Iako su prve naznake govorile da će početak novembra doneti manje zahlađenje, došlo je do manjih promena, pa se na samom početku meseca očekuje i dalje relativno toplo, uz temperature od 16 do 20°C.

