DANAS PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM, A VRAĆA SE I SNEG! Detaljna prognoza za naredne dane - RHMZ upalio alarme, na snazi i OVO upozorenje

Tokom dana zadržaće se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na jugu posle podne i lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, najavio je RHMZ.

Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlјu i Pomoravlјu povremeno jak, istočni i jugoistočni, a u Vojvodini u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni.

Hidrološko upozorenje

Na Jadru i gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama narednih 36 sati vodostaji će biti u stagnaciji i manjem porastu i kretaće se oko i nešto iznad upozoravajućih nivoa.

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem granica vanredne odbrane od poplava kod Šapca tokom 30. marta, a kod Sremske Mitrovice 31. marta/01. aprila.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je zbog kiše u Sremu, zapadnoj i istočnoj Srbiji. Ovo upozorenje na snazi je i u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na KiM zbog kiše i grmljavine.

Ovaj meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

U Beogradu će padati slaba kiša. Najniža temperatura će biti 9, a najviša 14 stepeni.

Vreme narednih dana

Do kraja marta i početkom aprila česta pojava kiše i lokalnih plјuskova. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperatura bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila od 12 do 18 stepeni, a zatim u manjem porastu.

U ponedeljak će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu će padati kiša. Najniža temperatura 8 stepeni, a najviša dnevna 13 stepeni.

U utorak će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na planinama povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni. U Beogradu će padati kiša. Minimalna temperatura vazduha će biti 6 stepeni, maksimalna 15 stepeni.

Od srede 2. aprila i narednih pet dana se očekuje česta pojava kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperatura će biti bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila biće od 12 do 18 stepeni, a zatim u manjem porastu.

Autor: Iva Besarabić