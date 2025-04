SMRZAVAĆEMO SE U APRILU: Ovaj datum Srbiji donosi drastično ZAHLAĐENJE - Stižu pljuskovi, ali i SNEG

I početak aprila doneće Srbiji vrlo promenljivo, ali i nešto toplije vreme. Narednih dana širom Srbije biće promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na višim planinama u utorak se očekuje i sneg. Na severu Vojvodine biće suvo.

Jak severozapadni vetar duvaće u Vojvodini i na planinama.

U četvrtak i petak suvo će biti u većem delu Srbije, osim na jugu i na zapadu gde će i dalje biti nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura biće do srede od 14 do 18 stepeni, a potom tokom četvrtka i petka do 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, jače pogoršanje vremena tokom sledećeg vikenda.

Sa severozapada će uslediti prodor hladnog fronta i to iz oblasti Alpa, a sa severoistoka se očekuje priliv hladnog fronta.

Dakle, pogoršanje vremena očekuje se već u subotu, 5. aprila. Hladni front stići će prvo do Vojvodine, a do večeri i do ostalih delova Srbije, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, uz veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 12 stepeni u Vojvodini do 18 stepeni u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji, uz osetniji pad nakon prodora hladnog fronta.

Drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice biće osetno hladnije. U nedelju i u ponedeljak očekuje se jači razvoj konvektivne oblačnosti, uz pljuskove krupe i snega, ponegde i sa grmljavinom. Biće veoma hladno, maksimalna temperatura od 3 do 9 stepeni, a noću se očekuje i pojava slabog mraza, naročito po prestanku padavina i razvedravanju.

Ovo zahlađenje vratiće nas kratko u mart i u aprilu nam pokazati pravo lice Baba Marte, s obzirom da je ovakav vid vremena karakterističan za mart, ali u svakom slučaju za sam proleća.

KRUPA

Za nastanak krupe potrebna je hladna i nestabilna vazdušna masa uz nisku nultu izotermu. Potreban je i izražen temperaturni gradijent, pogotovo u nižim slojevima atmosfere. U tom sloju temperatura vazduha naglo opada sa visinom. Krupa se formira u konvektivnim oblacima (oblaci vertikalnog razvoja) koji su od donje baze do vrha u sloju sa negativnom temperaturom vazduha. Reč je uglavnom o sloju plitke konvekcije. U takvim oblacima prisutno je mešanje ledenih kristala i prehlađene vode, tako da se u njima formiraju i pahulje i zrna krupe.

Zrna krupe nastaju rastom ledenih kristala i pahulja (tečna voda na negativnoj temperaturi). Da li će padati pljusak krupe ili snega, zavisi od temperature u oblaku. Što niža temperatura, veća je verovatnoća da će padati pljusak snega.

Pri padanju krupe, temperatura u prizemlju može biti dosta visoka, čak i do 10°C, ali ona vrlo brzo opada sa porastom visine, tj. veoma je izražen temperaturni gradijent, pa se već tako na 850 izobarskoj površini temperatura može spustiti i na oko -5°C. Ova pojava je retka i uobičajena krajem zime, naročito tokom marta.

PLJUSAK SNEGA

Pljusak snega iako retka pojava, uobičajeno da se dogodi u ovom delu godine, naročito krajem zime i tokom marta. Kiša, kao i sneg pada iz slojastih oblaka (nimbostratusa), koji zazuzimaju veliku površinu i uobičajeni su prilikom nailaska toplog fronta.

U letnjem delu godine javljaju se oblaci vertikalnog razvoja (kumulonimbusi), pa iz njih pada pljusak kiše, neretko praćen grmljavinom. Kada se u zimskom delu godine javi nestabilna atmosfera, oblaci vertikalnog razvoja koji se jave pri prodoru ili u blizini hladnog fronta ili u nestabilnoj vazdušnoj masi, nisu vertikalno razvojeni kao leti zbog nižih temperatura, ali dovoljne su debljine da se iz njih jave pljuskovite padavine, po ovom pitanju pljusak snega, koji može biti praćen i grmljavinom.

Dakle, narednih dana temperature će biti oko prosečnih vrednosti, u četvrtak i petak i malo iznad proseka, da bi tokom vikenda došlo do jačeg zahlađenja, pa će početkom sledeće sedmice temperature biti znatno ispod proseka.

Inače, prosečna maksimalna tempetatura za ovo doba godine u Srbiji je od 14 do 17 stepeni.

Autor: Iva Besarabić