Menja se sistem za zaključivanje ocena? Evo kako će đaci završiti ovu školsku godinu

Gotovo sve osnovne škole obustavile su blokadu, dok u određenim srednjim školama ona i dalje traje, rekao je predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić, pa objašnjava da li đake čeka izmenjen način zaključivanja ocena za kraj usled do sada izgubljene nastave, kao i kako će se kažnjavati učenici koji i pored odluke svojih škola da se nastava realizuje, ne pohađaju časove.

Prema saznanjima Antića, do sada izgubljeno gradivo gotovo je nemoguće nadoknaditi za ovaj kratak period koji je ostao do završetka školske godine, pa je moguće, napominje on, da dođe do promena u samom načinu zaključivanja ocena.

"Sada je već nemoguće da se nadoknadi izgubljeno na vreme. Po nekim mojim saznanjima, a i kako je do sada praksa pokazala, jedini mogući scenario je da umesto 3 potrebne ocene da uopšte dođe do zaključivanja za kraj drugog polugodišta, sada to bude moguće samo na osnovu dve ocene. Pored toga, nema sumnje da će đake sada sačekati i mnogo više testova kada su se vratili u školske klupa", objašnjava nam Antić.

Ovom prilikom Antić nam je objasnio i kako će izgledati kažnjavanje učenika koji ne budu pohađali nastavu u svojim školama, iako je ta obrazovna ustanova odlučila da okonča blokadu, pa istakao da se u takvim situacijama pravila neće menjati.

Kako će se kažnjavati izostanci?

"Pravilnikom o radu je određeno posle koliko neopravdanih imate smanjenje ocene, posle koliko ukor ili isključenje. Ne možete da dajete rigoroznije kazne učeniku ili da podižete krivičnu prijavu protiv njiihovih roditelja ili staratelja, a da ih pre toga niste kontaktirali i raspitali se o čemu se zapravo radi i zašto učenik nije na nastavi", kaže nam Antić.

Kako on dodaje, prema Pravilniku o radu, nakon 8 neopravdanih izostanaka sledi smanjenjen ocene iz vladanja na četvorku, sa 15 izostanaka ona se smanjuje na trojku, do 20 izostanaka đaka dovodi do smanjenja na dovoljnu ocenu, odnosno, na dvojku, dok se sa preko 25 izostanaka ona smanjuje na jedinicu, priča Antić i dodaje da sa oko 30 i više izostanaka može da se pokrene postupak i za isključenje iz škole.

Odlaže se proba male mature

Iako najverovatnije nema pomeranja prolećnog raspusta, a kako bi se nadoknadila izgubljena nastava, ipak će biti pomereno polaganje probne mature koja će se, umesto 21. i 22. marta, polagati 25. aprila, stoji u Izmenjenom Pravilniku o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu, koji je objavljen u Prosvetnom glasniku.

U Ministarstvu prosvete pojašnjavaju da sve ostaje kako je najavljeno što znači da će učenici osmog razreda u petak, 25. aprila rešavati samo test iz matematike, dok će test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i test iz predmeta po izboru, učenici raditi u periodu od 22. do 30. aprila, na način i u vreme koje utvrdi škola.

- To je i navedeno u posebnom kalendaru za sprovođenje završnog ispita, osim toga, Ministarstvo prosvete je o pomenutim izmenama uputilo dopis školama - naveli su iz Ministarstva.

Završni ispit osmaci će polagati 16, 17. i 18. juna i za sada nije bilo govora da će se mala matura pomerati.



Autor: Jovana Nerić