NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, STIŽE SNAŽNO ZAHLAĐENJE I SNEG: Spremite se za drastičan pad temperature, ovo su tri najkritičnija dana

U Srbiji će danas tokom jutra i pre podne biti uglavnom oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom.

Posle podne će u svim predelima biti promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih perioda i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, koja će do večeri potpuno prestati, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca, a temperature će se kretati od tri do 19 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo, a posle podne, u pojedinim delovima grada, prolazno je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju je neophodan povećan oprez.

RHMZ upozorio na naglo zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u periodu od 6. do 8. aprila doći do nagle promene vremena, koje će doneti zahlađenje za više od 10 stepeni praćeno jakim, na udare kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom.

Promena će početi najpre u subotu uveče i zahvatiće prvo Vojvodinu, a tokom noći i ostale krajeve Srbije, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije u nedelju ujutro i pre podne mestimično će doći do stvaranja snežnog pokrivača. Tokom dana snežni pokrivač se prolazno, ali lokalno može formirati i u drugim regionima usled očekivanih pljuskova snega i krupe.

Prognoziran intenzitet jutarnjeg mraza koji se očekuje u ponedeljak i utorak je od minus četiri do nula stepeni, a pri tlu mestimično i ispod minus pet, dok u planinskim predelima ima uslova i za jutarnje temperature oko i malo ispod minus 10 stepeni. Potencijalno se očekuju štete u poljoprivredi - povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo su posebno ugroženi, dok su vremenski uslovi nepovoljni i za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate.

Autor: Snežana Milovanov