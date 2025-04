IT stručnjaci najviše zarađuju u Srbiji: Kako će na njih uticati Trampve carine

Američki predsednik Donald Tramp predstavio je nove carine koje se odnose na gotovo sve zemlje s kojima SAD ima trgovinske odnose.

Dok se još raspravlja o tome kako će ove mere uticati na automobilsku industriju i prosečnog Amerikanca, portal Mobile World Live analizirao je kakve posledice mogu imati po IT industriju.

Glavni analitičar kompanije CCS Insight, Ben Vud, izjavio je za pomenuti portal da će američke tarife najverovatnije teško pogoditi kompanije poput Epla i Samsunga, što bi moglo dovesti do rasta cena za krajnje potrošače u SAD-u.

Vud ističe da upravo te dve kompanije drže najveći udeo na tržištu pametnih telefona u Americi, a da im je proizvodnja uglavnom smeštena u Kini i Vijetnamu – zemljama koje su sada pogođene najvišim carinama. Kina je, primera radi, već imala carinu od 20%, a sada joj je dodato još 34%, što ukupno iznosi 54%. Na robu iz Vijetnama uvedena je carina od 46%.

– Ako se situacija brzo ne promeni, maloprodajne cene pametnih telefona i ostale potrošačke elektronike gotovo sigurno će porasti – upozorava Vud.

Ovo bi, dodaje on, moglo da se odrazi i na profitne marže velikih proizvođača, uključujući Epl, Samsung i druge. Proizvođači će pokušati da izbegnu nagla poskupljenja tako što će "ublažiti" deo dodatnih troškova, ali povećanje cena, prema njegovom mišljenju, ipak je neminovno – pitanje je samo kada i u kojoj meri.

Vud podseća i da je premeštanje proizvodnje iz Kine u druge azijske države donekle pomoglo tehnološkim gigantima, jer su te zemlje pogođene nižim carinskim stopama – između 24 i 26%.

Uticaj na Srbiju – carina od čak 37%

Međutim, ono što dodatno zabrinjava jeste to što je i na robu iz Srbije uvedena visoka carina od 37%. To bi moglo negativno da utiče na domaći IT sektor i izvoznike elektronskih komponenti ili uređaja. Srpske firme koje sarađuju sa američkim tržištem mogle bi se suočiti sa padom konkurentnosti, dok bi proizvodi iz Srbije mogli postati skuplji i manje atraktivni kupcima u SAD-u.

Za ekonomiju Srbije, ovo znači i potencijalno smanjenje izvoza u tom segmentu, gubitak prihoda i otežane mogućnosti za privrednu saradnju sa SAD-om u oblasti naprednih tehnologija.

Autor: Snežana Milovanov