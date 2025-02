Američki predsednik Donald Tramp uveo je nove carine za Meksiko, Kanadu i Kinu koje su postavile teren za šire trgovinske tenzije sa tri najveća trgovinska partnera SAD. On je rekao da uvodi carine sve dok se ne zaustavi priliv migranata i ilegalnog fentanila u Ameriku, a ove zemlje su najavile kontramere.

Prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment, smatra da Tramp pokušava da izvuče Ameriku iz ekonomske krize koju mu je ostavila Bajdenova vlada.

- Tramp je i došao na vlast upravo zbog dobrog dela američkih građana koji lošije žive upravo zbog te Bajdenove politike. On upravo pokušava da sprovede neki zaokret. Te mere za koje se on zalaže su čitav niz mera državne politike. Imamo i Ilona Maska koji formira kancelariju za efikasnije upravljanje državom. Drugo, pokušava da se zaštiti američka privreda, da se više posla da njihovim privrednicima i da se smanji trgovinski deficit. On želi da uradi i jednu poresku reformu, reši problem migranata i slično -rekao je Rabrenović i dodao:

- Sve ovo deluje pomalo ekstremno, ali je rezultat jedne krize koje je zatekao nakon Bajdena i sada traži modele da ojača ekonomiju. Njegove mere uvek deluje ekstremno, ali pokušava da obezbedi bolji položaj za Ameriku.

Marko Lakić, novinar "Politike", smatra da su najbliže komšije platile najveću cenu ove Trampove odluke.

- Kina se nekako tu provukla i blokirala uvoz robe od 690 milijardi evra od Amerike i neki Amerikanci upozoravaju da će Kina te pare potrošiti na nekom drugom tržištu. Izgleda da će najbliže komšije morati da plate najveću cenu i da trenutno malo toga mogu da urade. U ovom slučaju se pojavila neka informacija vezana za Grenland. Naime, Amerika od Kanade nabavlja vitalne sirovine vezane za vojnu industriju, kao što su aluminijum i nikl, a to ako ne nađe u Kanadi, mora da pronađe na Grenlandu -rekao je Lakić i dodao:

- Prilikom uvoza to mora da plati uvoznik, a na kraju to vodi ka inflaciji u Americi. Tramp pokušava da konsoliduje Američku potrošnju, ali nije logično da napada svoje najbliže saveznike.

Dr Aleksandar Lukić, sa Instituta za političke studije, osvrnuo se i na Trampove najave da će carine uvesti i Evropskoj uniji, koje neće zaobići ni Veliku Britaniju.

- Na sve ovo treba dodati i Evropsku uniju, jer je Tramp najavio te carinske tarife i njima. Sada je malo to odloženo, ali su se oni pobunili. Najveći problem je spoljno trgovinski decifit koji je Tramp rešio da smanji. Najveći problem su očigledno Meksiko, Kanada, Kina i Evropska unija - rekao je Lukić.

Autor: Iva Besarabić