Zahlađenje stiglo u Srbiju: Već pljušti u Beogradu i OVIM delovima naše zemlje, i to uz olujne udare vetra

Ove večeri veoma izraženi hladni front u sklopu snažnog ciklona sa istoka Evrope, stigao je i do Srbije. Na udaru se prvo našao sever zemlje, pre svegaVojvodina, a u ovom času i Beograd. Hladni front praćen je kišom, pljuskovima, drastičnim padom temperature vazduha i veoma jakim severozapadnim vetrom.

Temperatura u Banatu već je opala na 7 stepeni. U Beogradu je i dalje toplo, uz 15 stepeni, ali već prema ponoći uz prodor hladno fronta sledi nagli pad temperature vazduha.

Već oko ponoći hladni front stići će preko Šumadije i do centralne Srbije, a tokom noći i do jutra i do ostalih predela. Na svom putu doneće kišu, pljuskove, nagli pado temperature vazduha i veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar.

Inače, nevreme je do naše zemlje stiglo sa istoka i severoistoka Evrope, a ove večeri preko Rumunije. Prodor hladnog fronta uslovljva i prodor ledene vazdušne mase sa Arktika preko severoistoka i istoka Evrope i delova centralne Evrope, Karpata i Panonske nizije.

Današnji dan doneo je Srbiji pravo prolećno, u mnogim predelima i sunčano vreme.

Maksimalna temperatura dostigla je 21°C.

U nedelju se sa u zadnjem delu ciklona sa severoistoka Evrope i iz oblasti Arktka očekuje dalji priliv ledene vazdušne mase.

Biće oblačno i veoma hladno vreme sa kišom, na planinama i na jugu i jugozapadu Srbije sa snegom. Sredinom dana i posle podne širom ostalih delova Srbije očekuju se pljuskovi snega i krupe i te padavine biće lokalnog karaktera.

Duvaće jak, na udare i olujni severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10 stepeni, u Beogradu do 7. Posle popdne temperatura u osetnijem padu, do večeri u većini predela na oko 0°C.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očekuje i mraz. Nažalost, on bi mogao da napravi ogromnu štetu poljoprivrednim i ratarskim kulturama, pa će biti neophodne i adekvatne mere zažtite. Minimalna temperatura biće od -5 do 0°C, u južnim i u planinskim predelima lokalno i niže.

Hladno vreme nastaviće se i sredimom sledeće sedmice, uz temperature oko 10 stepeni, da bi prema kraju sledeće sedmice usledio postepeni porast temperatura.

Dakle, u naredna 24 sata ledena vazdušna masa sa Arktika prodraće preko istočne i centralne Evrope i preko našeg područja sve do juga, narednih dana i do istoka Mediterana i severa Afrike, dok će vrlo topla vazdušna masa sa severozapada Afrikike strujati preko zapadne Evrope sve do juga Skaninavije i doneti skoro pa letnje temperature zapadnim i jugozapadnim predelima Evrope, a jugu Skandinavije čak 15 do 20 stepeni.

