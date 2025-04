Đukić Dejanović: Sve osnovne škole rade, produžetak školske godine do pet dana

Plan nadoknade nastave zavisi od škole do škole.

Ministarska prosvete u tehničkom mandatu Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da škole koje su nadoknadile izgubljenu nastavu neće morati da produže školsku godinu, dok će one koje su kasnije krenule sa nadokandom za to imati pet dana, a da će mala matura verovanto biti pomerena.

Đukić Dejanović je za Tanjug rekla da sve osnovne škole u Srbiji rade, a da od srednjih samo 24 škola ne radi.

- Imamo 1.773 škole, dakle to je 1,3 odsto. Nadam se da će i one ubrzo početi da rade i da će uspeti da nadoknade ono što su izgubile. Ne u pogledu možda kvaliteta stečenog znanja, ali da nadoknade elementarne pojmove koji su potrebni da bi naredna školska godina mogla da se nastavi. Da bi u prve dve, tri nedelje naredne školske godine zapravo mogli i da nadoknade taj deficit i nesigurnost koju će svakako imati izvestan broj dece i da će to kompenzovati mogućnost da deca ne gube godinu i da idu u naredni razred- objasnila je ministarka.

Kako je naglasila, o planu nadoknade nastave osnovnih i srednjih škola, odlučuju same škole.

- Napravile su plan nadoknade, ali veliki broj škola nije imao potrebu da pravi plan nadoknade, jer su radile 45 minuta sve vreme. Koristim ovu priliku da zahvalim nastavnicima koji su u tom režimu funkcionisali, bez obzira na pritiske koje su svakako imali. Oni koji su već nadoknadili rad, oni će završiti školsku godinu u skladu sa kalendarom koji imamo i koji usvajamo na početku svake školske godine-dodala je ona.

Oni koji ne stignu da nadoknadu obave u tom periodu, kako je rekla Đukić Dejanović, imaju mogućnost do pet dana da produže školsku godinu.

- To je toliko individualno i zavisi od škole do škole. One škole koje su planirale nadoknadu u redovnom periodu trajanja školske godine, dakle u skladu sa kalendarom, kod njih nema potrebe da se produži, dok će kod nekih biti dan, dva do pet dana - dodala je ona.

Đukić Dejanović je rekla i da škole najčešće nadoknađuju nastavu dodatnim časovima.

- Organizuje se dodatni čas, bilo da se radi o pretčasu, petom ili šestom času, u najvećem broju škola, retko škole koriste i subotu kao radni dan - dodala je ona.

Đukić Dejanović je podsetila da je probni ispit iz matematike pomeren za 25. april, a škole same organizuju probne ispite za srpski jezik, odnosno maternji jezik i za izabrani predmet.

- Ono što je takođe značajno, to je da će verovatno biti pomeren termin polaganja završnog ispita male mature, a o tome će javnost biti obaveštena, kao i roditelji i učenici i svi mi na vreme - naglasila je ona.

Kad su u pitanju fakulteti, Đukić Dejanović je rekla da postoje najave nekih fakulteti i visokih škola da će početi sa radom, dok neki to razmatraju.

- Neki tvrde da imaju programe nadoknade, tako da ćemo videti šta će se u visokom obrazovanju događati. Ali koristim ovu priliku da sve kolege, profesore, nastavnike, roditelje i studente zamolim da se vrate u amfiteatre, da pokušaju da nadokande ono što je petomesečni period odneo iz obrazovnih i naučno-istraživačkih aktivnosti - rekla je ona.

Đukić Dejanović je dodala da postoji mogućnost i da se produži akademska godina i da fakultetima autonomija univerziteta daje za pravo da o tome odluče.

- Neki planiraju da se ova akademska godina završi krajem septembra, početkom oktobra, pa čak i u oktobru. Dakle, ako se ozbiljno pristupi samim procesima nadoknade, apsolutno postoji mogućnost da letnji meseci, koji se inače nisu koristili za učenje budu u funkciji nadoknade navela je- Đukić Dejanović.

Autor: Dalibor Stankov