Jović o kraju školske godine za srednjoškolce: Maturanati će imati nastavu do 28. juna (VIDEO)

Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović govoreći o privođenju kraju ove godine za srednjoškolce i gimnazijalce kaže da su već dostavljeni novi kalendari za srednje škole.

Jović je rekao da će deo maturanata ići u srednje škole, odnosno imati nastavu do 28. juna.

- U zavisnosti od toga koliko dugo su bili u nekom obliku blokade, tek nakon toga idu maturski ispiti. Tako da, plašim se da će neki ove godine školu završiti do sredine jula meseca. To utiče na upise na visokoškolske ustanove. Tačno je da su one samostalne da urede kalendar upisa, rokove za prijavljivanje, ali moraju da vode računa na to kada će se nastava u srednjim školama završiti - kazao je Jović za Novo jutro TV Pink.

Kako je naveo, sve to u želji da svi imaju ravnopravni status i uslove prilikom upisa.

- Ono što je dodatno problematično na visokoškolskim ustanovama je što su neke i dalje u blokadi koju organizuje deo studenata i da nisu započeli nadoknadu nastave - rekao je Jović.

Prema njegovim rečima, prijemni ispiti na pojedinim visokoškolskim ustanovama su zbog ove situacije otežane.

- Mi bismo voleli da prijemni ispit na državnim ustanovama bude u isto vreme - kazao je Jović.

Kako je rekao, ne može se organizovati prijem nove generacije studenata bez prijemnog ispita.

Autor: Pink.rs