Novi Zakon ograničiće maksimalnu težinu đačkog ranca u Srbiji: Za prvake do 3 kilograma! Ovo je tabela

Ministarstvo prosvete predstavilo je danas na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima održanoj u Beogradu, a pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić rekao je da je cilj ove javne rasprave da se uradi unapređenje Zakona o udžbenicima.

"Danas imamo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima gde je u prethodnom periodu rađena analiza različitih institucija pored ministarstava sa ciljem da se unapredi ova oblast obrazovanja. Izmenama zakona predviđeno je da se poveća deo koji se tiče razvoja nacionalnog identiteta kod učenika, razvoja interkulturalnosti, da se u narednom periodu obezbedi da postoje udžbenici od nacionalnog interesa za učenike osnovnih škola koji bi činili predmeti srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, muzička i likovna kultura, kao i udžbenik od nacionalnog interesa za nacionalne manjina", rekao je Pašić.

Dodao je da pored toga definisano i da Vlada Srbije ima mogućnost da propiše za učenike srednjih škola koji bi to udžbenici bili od nacionalnog interesa.

"Takođe je planirano da se uvedu jasni, transparentni i nediskriminatorni kriterijumi za izbor udžbenika i kontrolu realizacije tog načina izbora", rekao je.

Pašić je naveo da je Ministarstvo prosvete pokrenulo javnu raspravu u periodu od 15. maja do 4. juna ove godine, kao i da je planirano da se osim u Beogradu ona održi i u Novom Sadu, Kragujevcu i Kraljevu.

"Svako ko želi može putem e-konsultacija da dostavi svoje komentare i predloge", rekao je Pašić.

Dodao je da su za javnu raspravu poziv uputili izdavačima, zavodima, predstavnicima nacionalnih saveta, roditeljima i svim zainteresovanim stranama. Istakao je da je ovim izmenama predviđeno da se ograniči maloprodajna cena udžbenika.

"To će formirati na predlog Vlade komisija koja će formirati dva ministra - ministar za obrazovanje i ministar za trgovinu s ciljem da se troškovi smanje kako za roditelje tako i za sve učesnike u celom ovom obrazovnom procesu" rekao je Pašić.

Ukazao je da je ideja i da se ograniči težina udžbenika i naveo je da su videli neke evropske prakse i došli do toga da đački ranac do kraja četvrtog razreda osnovne škole ne bi trebalo da bude teži od tri kilograma, dok u petom i šestom razredu ne bi trebalo da bude teži od četiri kilograma, a u sedmom i osmom razredu đački ranac može da teži do pet kilograma.

"Planirano je da se u narednom periodu za sve naše učenike, kojih ima 9.720, koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku u inostranstvu, odnosno kroz takozvanu dopunsku školu, da se za njih uvede obavezna nacionalna čitanka", rekao je Pašić.

Dodao je da je donet predlog o maloprodajnoj ceni, kao i da Vlada Srbije najvišu maloprodajnu cenu udžbenika utvrđuje do 15. marta tekuće za narednu školsku godinu, a na osnovu predloga Komisije koju će zajedno formirati ministar za obrazovanje i ministar za trgovinu.

"Ono takođe što je novina - vezano je za sukcesivno uvođenje primene nacionalnih udžbenika i udžbenika od posebnog interesa za nacionalne manjine. Krenulo bi se od prvog i petog razreda od školske 2026/2027. godine i tako bi se postepeno uvodilo drugi i šesti, treći i sedmi, četvri i osmi zaključno sa 2029/2030. godinom", rekao je Pašić.

Dodao je da će udžbenike od nacionalnog interesa pripremiti javni izdavač, a štampaće ih javno preduzeća, kao i da bi sve škole bile u obavezi da od školske 2026/2027. godine za učenike prvog i petog razreda osnovne škole imaju te udžbenike.

"Planirano je da, na osnovu javnog poziva, kao što smo radili za nacionalnu čitanku, da se svi zainteresovani autori prijave i da na osnovu konkursa koji će sprovesti javni izdavač izabraće se tim koji će realizovati to", rekao je Pašić.

On je istakao da sve ove izmene idu u cilju unapređenja.

"Sagledali smo i izveštaj komisije za zaštitu konkurencije koji je rađen u periodu od 2021. do 2023. godine. Vlada je donela zaključak, nakon toga je ministarstvo preduzelo određene aktivnosti, radna grupa je dala predlog i sada očekujemo da na javnoj raspravi čujemo komentare i da razmenimo svoja iskustva", naveo je Pašić.

Takođe, ukazano je da su zakonske izmene usmerene na očuvanja nacionalnog identiteta, razvoja osećaja pripadnosti poštovanja maternjeg jezika i negovanja tradicije, uz istovremeno podsticanje interkulturalnosti i očuvanje kulturne baštine.

Predložene zakonske izmene imaju za cilj i zaštitu prava učenika i roditelja, unapređivanje transparentnosti u izboru udžbenika, kao i ugradnju mehanizama za sprečavanje zloupotreba.

Vlada će, u skladu sa obrazovnim prioritetima, moći da proširi listu udžbenika od nacionalnog interesa i na srednje obrazovanje.

Nacrtom zakona prvi put se predviđa utvrđivanje jasnih, transparentnih i nediskriminatornih kriterijuma koje posebnim aktom propisuje ministar nadležan za obrazovanje, na osnovu kojih škole biraju udžbenike kao i mehanizama za kontrolu poštovanja tih kriterijuma.

Takođe, u cilju sprečavanja zloupotreba i uticaja na nastavnike radi izbora udžbenika, Nacrt zakona propisuje besplatno predstavljanje udžbenika, uz mogućnost malog poklona od izdavača koji se ne smatra donacijom, propisane vrednosti do 1.000 dinara po osobi.

