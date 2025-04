PROLEĆNI RASPUST OD SREDE: Izmene školskog kalendara zbog neredovne nastave u pojedinim školama

Iako je u tekućoj školskoj godini bilo dosta problema u organizaciji normalane nastave školski kalendar nije još izmenjen, pa osnovce i srednjoškolce u Srbiji očekuje mini raspust za predstojeće Uskršnje praznike.

Kako se ove godine veliki hrišćanski praznik obeležava istog datuma i za pravoslavce i za katolike, školarci iz Vojvodine i ostalih delova Srbije će u isto vreme na raspust, od 16. do 21. aprila. U školske klupe se vraćaju 22. aprila.

Ubrzo ih očekuje i novi predah, pošto su 1. i 2. maj, takođe, nenastavni dani, a kada se spoje sa vikendom, đaci će imati novi četvorodnevni "predah".

Prema ranijem usvojenom školskom kalendaru koji će, obzirom na okolonosti svakako morati da se menja, kraj školske godine za učenike od prvog do sedmog razreda planiran je 16. juna, a za osmake poslednji nastavni dan trebalo je da bude 30. maj. Za učenike od prvog do trećeg razreda srednjih škola i gimnazija predviđeno je da školska godina traje do 20. juna, za maturnte gimnazija do 23. maja, a njihove vršanjke iz srednjih stručnih škola do 30. maja.

Obzirom da je ministarka prosvete najavila da školska godina može da se produži najviše za pet radnih dana u školama koje nisu imale redovnu nastavu, sasvim je sigurno da će doći i od izmene školskog kalendara.

Autor: Aleksandra Aras