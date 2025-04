Beograd domaćin F4 Evrolige?

Iako još nije počeo Fajnl for u tekućoj sezoni Evrolige, već su krenula nagađanja ko bi mogao da bude domaćin najboljim timovima u narednoj takmičarskoj godini.

Prema saznanjima "Eurohoops" glavni kandidat je Valenisja, dok se velike šanse daju ponovo glavnom gradu Srbije.

Beograd je bio organizator F4 2018. godine kada je Real Madrid osvojio tittulu prvaka, dok je četiri godine kasnije u Beogradskoj areni Efes bio šampion.

Srbija se nada da bi mogla da dođe opet do organizacije, ali veliku prednost Valensije predstavlja "Roig Arena", koja je pred samim završetkom i njeno otvaranje se očekuje u narednim mesecima.

Sve će biti poznato u danima kada se u Abu Dabiju bude održavala ovogodišnja završnica, a prvi je kartu rezervisao Fenerbahče.

Ukoliko bi se naredni Fajnl for održao u Beogradu, mogao bi to biti motiv više za Crvenu zvezdu i Partizan da dođu do same završnice.

