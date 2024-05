SPEKTAKL U BEOGRADU?! Da li će srpska prestonica biti domaćin FAJNAL FORA EVROLIGE: Evo KOJE dve zemlje su nam rivali u ovoj trci!

Beograd je kandidat za dobijanje organizacije fajnal-fora Evrolige u narednoj sezoni!

Srpska prestonica ima dva rivala u ovoj trci Abu Dabi i Barselonu.

Videćemo da li će presudan uticaj u ovoj odluči Evrolige imati arapski milioni ili će da pobedi "košarkaška priča".

Veliko je pitanje koliko ljudi bi uopšte gledalo završnicu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

