KOLIKE SU VOJNE PENZIJE: Prosek dostigao 6 cifara, a ovo je prava brojka!

Nakon decembarskog povećanja penzija koje je iznosilo 10,9 odsto, prosečna vojna penzija u Srbiji se naime popela na šestocifren broj.

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji se odnose na januar 2025, vojnu penziju je primio 31.481 penzioner, a u istom izveštaju prosečna penzija za bivša profesionalna vojna lica na teritoriji Srbije iznosila je tačno 102.756 dinara.

Pored toga svi naši vojnici imaju pravo na beneficirani radni staž te u penziju mogu najranije sa 53 godine i uz to da imaju i do 20 odsto veća primanja od običnih penzionera.

MUP, MSP, BIA, VBA, VOA, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Poreska policija, Vojska Srbije: sa navršenih 55 godina života i 25 godina staža osiguranja od čega 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staža osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

pripadnici specijalnih jedinica BIA, VBA i VOA: 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na određenim specifičnim poslovima u specijalnoj jedinici;

podoficir i oficir u Vojsci Srbije: 53 godine života i 40 godina penzijskog staža;

pukovnik u Vojsci Srbije: 54 godine života i 40 godina penzijskog staža;

ostali policijski službenici: 60 godina života i 25 godina rada od čega 15 godina efektivno preovedenih na radnim mestima na kojima se staža osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.Da bi se staž osiguranja računao sa uvećanim trajanjem, potrebno je da se lice efektivno bavilo opasnim poslovima minimum 10 godina, za starosnu penziju, i pet godina, za invalidsku penziju.

Rast penzija zavisi od usklađivanja penzija, bez obzira na to da li je korisnik imao navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ili ne.

Kako se utvrđuje visina vojne penzije?

Kako navodi Fond PIO, osiguraniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na starosnu vojnu penziju, starosna penzija se obračunava na osnovu zarada, osnovica osiguranja, kao i ugovorenih naknada ostvarenih od 1. januara 1996. godine.

Iznos penzije utvrđen na ovaj način se uvećava za 20 odsto i predstavlja ukupan iznos penzije za ovu kategoriju osiguranika.

Obračun penzije na osnovu zarada, osnovica osiguranja, kao i ugovorenih naknada ostvarenih od 1. januara 1996. godine vrši se i za druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije pod uslovom da u tom organu imaju navršenih najmanje 20 godina staža osiguranja. Oni nemaju pravo na uvećanje penzije za 20%.

Pravo na ovaj obračun, sa uvećanjem penzije od 20 odsto imaju i svi osiguranici zaposleni u navedenim organima koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kod kojih nastane invalidnost po osnovu koje steknu pravo na invalidsku penziju, ako su na tim poslovima navršili potreban staž osiguranja za sticanje prava na invalidsku penziju (1 godinu - kad je invalidnost nastala do navršene 20. godine života; 2 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 25. godine života; 3 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 30. godine života, odnosno 5 godina kada je invalidnost nastala kasnije).

