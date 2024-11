KOLIKI ĆE BITI IZNOS PENZIJA NAKON POVEĆANJA? Detaljan spisak svih promena - Evo ko će najviše da oseti ovu povišicu od 1. decembra

Nakon najavljenog povećanja penzija od 10,9 odsto, penzioneri u Srbiji dočekuju veću isplatu još u decembru, i to pre nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

Naime, Zakonskim izmenama koje je predložila Vlada Srbije, povišica penzija ubuduće će biti isplaćena 1. decembra, umesto do sada u januaru, čime će penzioneri imati veću isplatu pre početka nove godine.

Prema najnovijim podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), prosečna penzija u Srbiji iznosi 45.714 dinara. Nakon povećanja od 10,9 odsto, ova cifra biće uvećana na oko 50.696 dinara, što znači da će prosečni penzioner dobiti povećanje od, otprilike, 4.982 dinara.

Koje grupe penzionera će imati najviše koristi?

Iako će svi penzioneri osetiti ovaj rast, najveće povećanje dobiće oni sa većim penzijama. Prema podacima Fonda PIO, 85.790 penzionera sa primanjima većim od 100.000 dinara moći će da računaju na dodatnih 10.900 dinara.

Penzioneri čiji su mesečni prihodi između 60.000 i 80.000 dinara dobiće povećanje od 6.540 do 8.720 dinara, dok će oni sa primanjima od 30.000 do 45.000 dinara imati veću isplatu u iznosu od 3.270 do 4.905 dinara.

Minimalne penzije i penzioneri sa nižim primanjima

Iako najviše penzije korisnicima sa većim primanjima donose najveći iznos, i oni sa minimalnim primanjima dobiće dodatnu pomoć. Penzioneri koji trenutno primaju minimalnu penziju, u iznosu od 24.987 dinara, dobiće 2.723 dinara više.

Poljoprivredni penzioneri, koji primaju najmanje 19.644 dinara, takođe će osetiti povećanje od 2.140 dinara.

Ipak, među korisnicima penzija ima i onih sa iznosima koji su niži od najniže zakonske penzije, i to oko 63.000 penzionera koji primaju manje od 10.000 dinara. Iako su njihova primanja skromna, oni će biti u mogućnosti da računaju na povećanje od 1.090 dinara.

Novi uslovi za penziju

Podsetimo, svi oni koji planiraju da od nove godine napuste radno mesto i odu u penziju moraju da znaju da za nepuna dva meseca počinju da važe nova pravila za penzionisanje. Propisi nalažu da će sve dame koje od 1. januara završavaju radnu karijeru moći u penziju samo pod uslovom da su napunile najmanje 63 godine i 10 meseci života. Do kraja 2024. starosna granica je bila na 63 godine i osam meseci.

