SRBI PIJANČE DANIMA! Dežurni lekari ne znaju gde će pre zbog pijanih građana: Padaju, povređuju se i izazivaju nesreće!

Danima unazad lekari Hitne pomoći širom Srbije apeluju na građane da vode računa prilikom unosa alkohola. U redovnom izveštaju Hitne pomoći doktor Nebojša Josipović iz Zavoda za urgentnu medicinu izjavio je danas da je i tokom protekle noći bilo mnogo problema sa alkoholisanim građanima, a i lekari iz Kragujevca takođe su se žalili na veliki broj povreda nastalih usled konzumacije alkohola.

- Nije bilo akutnih koronarnih sindroma, nije bilo pedijatrijskih poziva, ali s obzirom na to da je vikend i da su aktuelni noćni izlasci, imali smo povećan broj alkoholisanih lica na javnim mestima. Zvali su nas i sugrađani koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, pre svega zbog oscilacija krvnog pritiska i poremećaja rada srca - kaže Josipović.



Mnogi građani žale se na malaksalost, pospanost, aritmije i povišenu temperaturu, a prema rečima dr Josipovića, s prelaskom iz hladnog u toplo vreme ljudi često znaju da se fizički preforsiraju, što kasnije može imati uticaj na njihovo zdravstveno stanje.

- Tokom hladnih dana ljudi su više u kućama, više sede i manje su aktivni. Prelaskom na ovo lepo vreme ljudi odjednom dobiju energiju, žele više da iskoriste dan, pa sebi zadaju i više aktivnosti - kaže dr Josipović i dodaje:

- Kada se preforsiraju često dolazi do prolećnog umora, uz to traju i virusi, pa nas vreme prevari da se slabije obučemo i onda dolazi do prehlade, a sa njom i povišene temperature. Takvim danima organizam se preforsira, pa često dolazi do poremećaja ritma srca i skokova pritiska, posebno kod mladih ljudi. Oni danas imaju takav tempo života, zadaju sebi više zadataka u toku dana, ali treba prikočiti, biče vremena za sve - kaže dr Josipović.

Alkoholisani građani i u Kragujevcu

I lekari u Kragujevcu tokom vikenda najviše posla su imali sa alkoholisanim građanima, koji su zbog toga dolazili i povredama.

Najčešći razlozi za dolazak pacijenata bili su povišen krvni pritisak, povrede i stanja izazvana konzumacijom alkohola. Noćne smene bile su obeležene ozbiljnijim slučajevima povreda, kao i napadima astme kod određenih pacijenata, stoji u izveštaju Hitne.

- Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu nastavlja sa pružanjem brze i efikasne pomoći u izazovnim uslovima, a zdravstveni radnici pozivaju građane da budu odgovorni i paze na svoje zdravlje, posebno u periodima kada je povećan broj hitnih intervencija - naveli su u saopštenju.

Apel iz Hitne da se smanji konzumacija alkohola

Tokom vikenda dr Violeta Nikolić iz Zavoda za urgentnu medicinu apelovala je na građane da smanje konzumaciju alkohola u narednom periodu. Dr Nikolić je za RTS izjavila da je ogroman broj nesreća sa motociklistima, koji su zadobili i teške traume, obeležio početak proteklog vikenda. Upravo zbog toga apelovala je na građane da budu dodatno oprezni u vožnji, ali i da ne konzumiraju alkohol.

- Idu nam topli dani, lepše vreme i očekivano je da će na ulicama biti više motociklista, biciklista, trotineta. Molim vas, budite oprezni, nemojte konzumirati alkohol, jer nažalost, kao što vidite, dešavaju se nesreće - izjavila je dr Nikolić.

