Digitalnim alatima do kvalitetnih javnih politika - Analitički servis

Postavljanje ciljeva i strateških pravaca razvoja društva u različitim sferama, kao i osmišljavanje mera i aktivnosti koje će doprineti ostvarenju zacrtanih ambicija i planova, nije lako. Za uspešno kreiranje javnih politika, između ostalog, neophodno je da postoje relevantni podaci i razvijeni alati. Jedan od tih alata je i Analitički servis jedinica lokalnih samouprava. O ovom servisu razgovarali smo sa direktorkom Republičkog sekretarijata za javne politike Bojanom Tošić.

Šta je, ustvari, Analitički servis jedinica lokalnih samouprava (AS JLS)?

- Analitički servis jedinica lokalnih samouprava (AS JLS) predstavlja alat razvijen za potrebe strateškog upravljanja i planiranja odnosno kreiranja javnih politika i zakonske regulative utemeljene na podacima. Osim navedenog, AS JLS pruža mogućnost za poređenje jedinica lokalne samouprave, bolju pripremu budžeta i efikasnije korišćenje raspoloživih resursa. Takođe, AS JLS je izuzetno značajan za građane i zainteresovane grupe jer pomoću njega mogu na jednom mestu pronaći sve pokazatelje razvoja JLS. Najveću korist uviđaju organizacije civilnog društva i istraživači jer im je AS JLS postao stalni alat za istraživanja i argumentaciju predloga i inicijativa pred organima javne vlasti.

Kako je došlo do ideje za razvoj Analitičkog servisa JLS?

- Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske konfederacije razvio AS JLS zbog činjenice da su sveobuhvatni podaci na nivou lokalnih samouprava relativno slabo dostupni, jer je javno dostupan samo ograničen broj podataka koji su različitog formata i u nadležnosti različitih institucija, kao i zbog nedovoljno razvijenih analitičkih kapaciteta na lokalu. Ovaj digitalni alat znatno doprinosi unapređenju efikasnosti i transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji.

- AS JLS je dizajniran kao internet aplikacija koja omogućava pristup i preuzimanje podataka na nivou svih lokalnih samouprava u Srbiji. Predstavlja deo Poslovno informacionog sistema JLS, koji je dostupan putem svih veb pregledača, a bez potrebe za prethodnom registracijom.

- Baza podataka sadrži serije podataka za 519 pokazatelja podeljenih u više oblasti, među kojima su opšti podaci, finansijski, privreda, socijalna zaštita, zdravstvo i obrazovanje. Serije podataka pokrivaju period 2011-2023. godine. Za svaki pokazatelj je izrađen detaljan opis – pasoš, koji se nalazi u okviru metodoloških napomena.

- Podaci se prikupljaju i transformišu u odgovarajući format primenom automatizovanih ETL procedura. Automatski se učitavaju u privremene tabele, a nakon validacije po propisanim procedurama, prebacuju u relacionu bazu podataka na Microsoft SQL Server-u. Za analizu i prikaz se koriste SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Analysis Services i SQL Server Reporting Services (SSRS). Krajnji korisnici mogu preuzeti podatke u Excel ili PDF formatu.

- Da bi se omogućilo lakše korišćenje AS JLS izrađeno je detaljno korisničko uputstvo koje je dostupno na strani servisa. Obuke za korišćenje servisa uključene su u program obuka državnih službenika koji je usvojen od strane Vlade Republike Srbije i realizuju ih akreditovani realizatori u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU).

Šta se može izdvojiti kao najveći značaj primene AS JLS?

- AS JLS omogućava pristup informacijama, kako svim nivoima vlasti (lokalni, pokrajinski i nacionalni nivo), tako i javnim institucijama, investitorima, privatnom sektoru, civilnom sektoru, stručnoj zajednici i samim građanima.

- Dostupni su podaci koji omogućavaju uvid u društvene i ekonomske trendove lokalnih samouprava, uključujući kako demografske pokazatelje, privredne, infrastrukturu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu, tako i zdravstvene usluge i obrazovanje. Važna funkcija je i mogućnost poređenja lokalnih samouprava po različitim kriterijumima. Na osnovu analiza raspoloživih podataka, lokalne vlasti mogu planirati javne politike koje su bolje usklađene sa potrebama građana.

- Jedinicama lokalne samouprave je olakšano da efikasno i na osnovu podataka kreiraju javne politike i pripreme svoja planska dokumenta u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Od decembra 2019. godine, od kako je servis postao javno dostupan, veliki broj lokalnih samouprava je svoje planove razvoja uradio upravo na osnovu prethodno urađene analize stanja za čiju izradu su korišćeni podaci AS JLS. Broj usvojenih lokalnih planova razvoja je značajno porastao sa 10 u 2020. godini, na 120 zaključno sa krajem 2024. godine. Posebno je važno što građani mogu da prate sprovođenje planiranih mera i rad lokalnih samouprava koristeći upravo podatke iz AS JLS i prateći njihovu vrednost po godinama. Posećenost analitičkih servisa za JLS kontinuirano raste i u 2024. godini je zabeleženo preko 5.000 poseta.

Koji su najveći izazovi i planovi za budućnost?

- Jedan od ključnih izazova jeste povećanje vidljivosti servisa. U tom kontekstu, nedavno je održana panel-diskusija „Analitički servis JLS: Kompas za strateške odluke – od podataka do dobre uprave“, koja je okupila predstavnike državne uprave, lokalnih samouprava i stručnjake u oblasti javnih politika. Tom prilikom posebno je istaknuta važnost podataka u procesu donošenja odluka, kao i potreba za jačanjem analitičkih kapaciteta zaposlenih u lokalnim administracijama.

- U narednom periodu planirano je dalje unapređenje i proširenje servisa. Konkretno, radiće se na proširenju oblasti indikatora, poboljšanju vizuelizacije podataka, kao i dodatnim aktivnostima za povećanje vidljivosti servisa.

- Očekuje se da će šira primena analitičkih servisa imati značajan uticaj na modernizaciju i unapređenje rada lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/