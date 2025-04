EVO KADA TAČNO DANAS POČINJU GUŽVE: Ovo su ključni TRIKOVI da izbegnete kolone na putevima i granicama

Uskršnji i prvomajski praznici su pred vratima, a mnogi sugrađani uputiće se preko granice.

Ipak, neprijatno iznenađenje može da nas dočeka odmah na izlazu iz zemlje, a to su velike gužve. Dobra vest jeste da uvek unapred možemo da proverimo koje deonice su zakrčene, a pored toga, pred put bi trebalo proveriti još nekoliko "sitnica".



Kako su potvrdili za "Blic" iz AMSS, saobraćaj van gradskih sredina i dalje je umerenog intenziteta, potvrdili su za Blic iz AMSS-a, međutim pojačan saobraćaj se očekuje već od danas popodne.

- Moguće je da će povremenih talasa pojačanog saobraćaja biti danas tokom dana, ali prevashodno se očekuje od popodne, negde već od podneva, ali i oko 3-4 sata - kažu za iz AMSS-a.

Što se tiče kraja talasa gužvi u saobraćaju iz AMSS-a kažu da će on biti u ponedeljak popodne, s obzirom na to da se deca od utorka već vraćaju u školske klupe, pa će za mnoge to biti kraj mini odmora.

- Napominjemo i da su mnogi možda i spojili uskršnje sa prvomajskim praznicima, pa će u tom slučaju taj drugi talas povratnika biti posle prvomajskih praznika. Ali ukoliko govorimo sada o ovoj nedelji to će biti otprilike ponedeljak popodne, nezahvalno je sada prognozirati, ali očekujemo da će tada biti pojačan saobraćaj - navode.

Koji prelazi menjaju radno vreme

Vreme pojedinih graničnih prelaza produženo je tokom trajanja uskršnjih praznika, a u pitanju su prelazi sa Mađarskom.

- Granični prelaz "Bački vinogradi" radiće produženo od 7 ujutru do 22 časa, i to od 17. do 21. aprila i od 25. do 27. aprila. Granični prelaz "Bajmok" produženo će raditi u uskršnjem vikendu, i to od 18. do 20. aprila, od 7 ujutru do ponoći. Podsećamo i da granični prelaz "Horgoš 2" radi svakog dana, od 5 sati ujutru do 23 časa, a da glavni granični prelaz "Horgoš", kao i "Kelebija" i "Bački breg" rade non-stop. Što se tiče ostalih manjih prelaza sa Mađarskom oni rade regularno od 7 do 19 časova - otkrivaju iz AMSS-a.

Kakvo je stanje na naplatnim rampama

Na naplatnim rampama za sada nema nikakvih zadržavanja, ali do njih može dolaziti takođe na onim najfrekventnijim - Obrenovac, Vrčin, Stara Pazova.

- Znači one čeone najfrekventnije naplatne rampe mogu biti opterećenije, ali povećan je broj inkasanata tako da smo dobili i informaciju od Puteva Srbije da rade punim kapacitetom, upravo kako bi rasteretili naplatne stanice i kako ne bi dolazilo do zadržavanja - zaključuju iz AMSS-a.

Glavni granični prelazi su:

Horgoš

Kelebija

Bački Breg

Njihovo radno vreme je 00-24 sata.

Alternativni prelazi sa Mađarskom su:

Horgoš 2, radno vreme 05-23 sata

Đala, Rabe, Bački Vinogradi i Bajmok, radno vreme 7-19 sata

Glavni i alternativni granični prelazi sa Hrvatskom

Glavni prelazi su:

Batrovci

Šid

Alternativni, manji prelazi su:

Bačka Planka

Bezdan

Bogojevo

Neštin

Sot

Ljuba

Radno vreme svih prelaza je 00-24 sata.

Glavni granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom

Veći prelazi su:

Sremska Rača

Badovinci

Kotroman

Trbušnica

Manji prelazi su:



Bajina Bašta

Mali Zvornik

Ljubovija

Uvac

Radno vreme svih prelaza je 00-24 sata.

Glavni i alternativni granični prelazi sa Bugarskom

Glavni prelaz je Gradina.

Alternativni prelazi:

Strezimirovci

Mokranje

Ribarci

Vrška Čuka

Radno vreme je 00-24 sata.

Granični prelazi sa Crnom Gorom

Prelazi sa Crnom Gorom su:

Gostun

Jabuka

Špiljani

Radno vreme svih prelaza 00-24 sata.

Glavni i alternativni granični prelazi sa Severnom Makedonijom

Glavni prelaz je Preševo.

Alternativni granični prelaz je Prohor Pčinjski.

Oba prelaza rade 00-24 sata.

Glavni i alternativni granični prelazi sa Rumunijom

Glavni prelazi su:

Vatin

Srpska Crnja

Đerdap 1

Đerdap 2

Kaluđerovo

Radno vreme glavnih prelaza je 00-24 sata.

Manji prelazi sa Rumunijom su:

Vrbica

Jaša Tomić

Nakovo

Mokranje

Radno vreme manjih prelaza sa Rumunijom je 07-19 sata.

Saveti AMSS za putovanje

Na sve one koji putuju u inostranstvo iz AMSS-a apeluju da obavezno provere da li su sa sobom poneli svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za te zemlje u koje putuju ili kroz koje tranzitiraju, ali i da provere registraciju.

- Nekada se desi da se i to previdi. Najbolje bi bilo da se informišu o stanju na granicama. Naš operativni centar je tu 24 sata za sve vrste informacija i tokom praznika, kao i za pomoć na putu, ako nekome to bude bilo potrebno - dodaju.

- Proverite da li su vam potrebna međunarodna dokumenta za zemlju u kojoj putujete i kroz koje prolazite posebno obratite pažnju na zeleni karton kao i na važnost registarske nalepnice – poručuju iz AMSS.

Od zemalja u okruženju, zeleni karton potreban je i dalje u Severnoj Makedoniji i Albaniji. U Bosni i Hercegovini nije potreban već godinama, ne treba vam ni za ostale zemlje u našoj blizini.

Saveti MUP za putovanje pred praznike

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je savete za putovanje pred uskršnje praznike, a i oni apeluju da se očekuju gužve na granicama.

Da biste izbegli nepotrebna zadržavanja, preporučuju da pre polaska na put proverite informacije o stanju na graničnim prelazima na sajtovima:

www.mup.gov.rs

www.amss.org.rs

U slučaju pojačanih gužvi, savetuju građanima da koriste alternativne granične prelaze.

Kako da znate gde su radovi na putu

Informacije o radovima na putevima, kao i koliko se na kojim graničnim prelazima čeka, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na sajtu AMSS.

Kako nam kažu u AMSS, informacije sa graničnih prelaza ažuriraju se odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije, ali u svakom trenutku možete pratiti protok vozila i u realnom vremenu na graničnim prelazima takođe na putem kamera na sajtu AMSS.

Kako da znate kolika je gužva na granicama i putevima

Kako biste tokom puta saznali na kom graničnom prelazu je najveća gužva, a gde je najprohodnije, od velike pomoći mogu da vam budu četiri stvari.

JP "Putevi Srbije"

Za sve one koji se od petka odlučuju na put po Srbiji ili negde u inostranstvo, od koristi će biti praćenje dnevnih servisnih informacija na sajtu JP “Putevi Srbije”, da bi znali ima li radova na nekim saobraćajnicama, da li su neke privremeno zatvorene i koji su onda alternativni pravci, te da ili ima gužvi na naplatnim stanicama autoputeva, ali i kakve vremenske prilike, od magle do poledice, vas očekuju na pojedinim deonicama.

Obratite pažnju: Ovo će vam pomoći u domaćem saobraćaju, ne i u inostranstvu.

Sajt AMSS

Kako se budete približavali granici, stanje na prelazima i putevima uopšte možete da proverite na sajtu AMSS, a koristan je link gde uživo možete da pratite snimak sa kamera. Osim samog snimka, tu je navedeno i koliko se, prema zvaničnim informacijama, čeka na granici.

Obratite pažnju: AMSS daje informacije samo o tome koliko se čeka na našoj granici, dakle bez onog što vas dodatno očekuje u međuzoni i na samom prelazu države suseda. A to može da pridoda nekada i još nekoliko sati čekanja u koloni.

Aplikacije za mobilni

Prikaz gužvi na granicama daju i aplikacije za pametne telefone, poput "BorderWatcher". Ona se oslanja na iskustva korisnika aplikacije koji objavljuju koliko su vremena proveli na nekom graničnom prelazu.

Dovoljno je da odaberete zemlju iz koje dolazite i u koju idete i izaći će vam lista graničnih prelaza i trenutno vreme čekanja. Možete i vi da podelite svoje iskustvo i tako pomognete i drugima.

Obratite pažnju: Korišćenje mobilnog internet saobraćaja na graničnim prelazima može da prouzrokuje vanredne troškove ako se zadesite u romingu.

Google Maps

Ako u Gugl mapama uključite opciju prikaza intenziteta saobraćaja (traffic) i zumirate na određeni granični prelaz, ili bilo koji drugi deo vaše rute, možete da vidite koliko su duge kolone automobila predstavljene punim crvenim ili bordo linijama.

Obratite pažnju: Važno je da se o gužvama i stanju na prelazima informišete na vreme, makar pola sata pre dolaska na granicu. Jer, ako dođete pred granicu i upadnete u gužvu, više nema nazad, nema polukružnog - osuđeni ste na čekanje. Još jedna važna napomena, opcija "traffic" ne radi u offline modu mape koju ste prethodno preuzeli.

Autor: D.B.