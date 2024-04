Gde otputovati za predstojeće praznike?

Ove godine nam se povezuju prvomajski i uskršnji praznici, pa nas očekuje gotovo neverovatnihšest neradnih dana od prvog do šestog maja.

Ukoliko ste od onih koji se za putovanje odlučuju u poslednji čas i vole da svoj odmorsamostalno organizuju, predlažemo vam da skoknete do jedne neobiče banje, Mako banje.Banje su uvek odličan izbor, jer su otvorene 365 dana godišnje i nezavisno od vremenskihuslova, pružiće vam zabavu i relaksaciju

Na oko 250 kilometara od Beograda, ili 30 od Segedina, nalazi se varošica Mako čija je pričaneraskidivo povezana sa crnim lukom. Naime, nekada davno ovaj je gradić bio trgovački centarregije zato što se baš ovde proizvodio i u svet slao crni luk (na mađarskom jeziku„hađma“).Danas je ovo povrće simbol grada i može se kupiti gotovo svuda, videti naornametnima građevina, sve je njime “začinjeno”, a predstavljalo je i inspiraciju za izgradnjunajvećeg turističkog bisera Makoa, banju Hađmatikum. Banju, otvorenu 2012. godine,projektovao je slavni arhitekta Imre Makovec, začetnik organske arhitekture kojoj je ideja vodiljasklad čoveka i prirode, odnosno izgradnja građevina koje se stapaju sa svojim prirodnimokruženjem. I zaista, kupole banje kao da niču iz zemlje poput crnog luka ili iz nje izviru poputkapljica vode.

Nije ovo obična banja, ovo je arhitektonski biser posvećen vodi prepun neobičnih stubova,drvenih kupola i prelepih terasa. Termalna voda u kombinaciji sa lekovitim blatom iz reke Murešblagotvrono deluje na lečenje dermatoloških oboljenja, neuroloških tegoba, problema salokomotornim sistemom, kao i ginekoloških upala. Ukoliko vam, na sreću, nisu potrebnimedicinski tretmani, ne zaboravite da ova lekovita voda ima i preventivno dejstvo i opustite se utermalnim bazenima. Brojni bazeni na otvorenom i u zatvorenom, dečiji, hidromasažni, oni savodenim atrakcijama, tropskim kišama,brzom rekom ili oni sa lekovitom vodom, sigurno ćezadovoljiti vaše potrebe za vodenim uživanjima. Ukoliko ste ljubitelj detoksikacije u saunama,Hađmatikum banja ima jednu od najvećih spa zona u Mađarskoj i sjajan, a vrlo povoljan, spaprogram.

No, od pre nekoliko dana, ova “kraljica banja” ima i Atlantidu. Tako se zapravo zovenovootvoreni deo Hađmatikuma koji se prostire na 2 462 metara kvadratnih. Atlantida je rađenaprema projektima “mađarskog Gaudija”,odnosno Imre Makoveca i predstavlja njegov uvid umagični svet. Nestvarnih 28 skulptura napravili su vodeći umetnici Žolnai fabrike kako biHađmatikum postao ne samo hram vode, već i hram umetnosti. Kako ste već u magičnomsvetu, ne propustite priliku da bukvalno zaronite i u onaj virtuelni. Naime, stavite VR naočare,masku za ronjenje, zaronite glavu u toplu vodu i pred vama će se stvoriti čudesan podvodni svetu kome možete roniti sa delfinima, plivati među ribicama… Tu su i dva nova bazena, četiri novatobogana, vodeni masažni kreveti, veliki otvoreni bazen sa barom i spoljašnji tereni za tenis iodbojku na pesku.

A kad ogladnite u okviru banje nalazi se i restoran gde možete uživati u toplom domaćem ručku,kolačima i tortama, kao i “bar za kuliranje” koji nudi ukusne voćne koktele, sendviče i poslastice.

Banja Hađmatikum je ponos varošice, ali obavezno prošetajte ovim gradićem, jer ima šta davam ponudi. Ovde su rođeni Jožef Pulicer i Jožef A. Galamb konstruktor automobila Ford T, agradski život i kulturu obeležili su i pesnik Atila Jožef i kompozitor Bela Bartok. Za arhitekturu,bar za onaj slavan njen deo, zadužen je bio Imre Makovec. Pored banje, čuveni arhitekta je jošprojektovao i „Kuću luka“ odnosno Hađmahaz, koja neodoljivo podseća na beli luk i imaulogu centra kulture u kome su smešteni pozorište, bioskop, svečana dvorana i restoran, potomautobusku stanicu čiju glavnu zgradu okružuju stubovi u obliku stabala, dok krov ima izgledkrošnji, ali i sportsku dvoranu, jaslice i dva gradska trga.

Najbolje ćete ovaj gradić upoznati u muzeju Atile Jožefa, u kome se nalazi stalna postavkakoja prikazuje život slavnog pesnika i istoriju Makoa, ali i izložba u čast Jožefa Galamba,dizajnera i konstruktora modela automobila Ford-T, prvog automobile koji je imao serijskuproizvodnju.

Ukoliko ste za malo avanture iznajmite bicikl ili se provozajte turističkim vozićem do obale rekeMureš. Prvo ćete stići do jedinstvenog mosta koji na visini od deset metara vijuga izmeđukrošnji drveća, odnosno do Lombkorona Setany ili u prevodu „krošnje drveća“. U pitanju je stazaduga oko 200 metara čiji je sastavni deo i vidikovac smešten na 25 metara visine sa koga setoboganom možete spustiti do parka. Tu je i avanturistički park čija će staza sa 29 prepreka navisini od četiri metra testirati vašu hrabrost, izdržljivost i veštine. Na raspolaganju su vam još istena za penjanje, zip-line ili vožnja bicikla iznad reke, dok će mališani sigurno uživati natrambolinama, igralištima i brojnim tematskim stazama. Ako biste da priđete još bliže reci, leti semožete okupati na uređenoj plaži, ali i iznajmiti kanu ili kajak. Ulaz u park je besplatan, aatmosfera je sjajna.

Ne propusite da probate supu od luka u restoranu Szent Gellért Borház u kom se vikendimaorganizuju odlične žive svirke. Mako ima puno pansiona i apartmana koje možete bukirati, a mivam za smeštaj preporučujemo Grand Hotel Glorius**** koji je smešten prekoputa banje, imasopstveni wellness i terasu sa koje se pruža pogled na ceo grad.

