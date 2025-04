Aktivni kupci novi učesnici na tržištu

„Elektroprivreda Srbije“ aktivno sprovodi Zakon o energetici, podržava sve izmene jer su u skladu sa direktivama Evropske unije.

Najveća novina su novi učesnici na tržištu, kao što su agregatori, skladištari i aktivni kupci, rekao je Radovan Stanić,pomoćnik generalnog direktora za operativne poslove u EPS.

– Ono što je ranije bila obaveza operatora distributivnog sistema, sada je preneto na snabdevača. EPS kao snabdevač utvrđuje listu malih kupaca. Izmenama zakona mali kupci postaju sva mikro i mala preduzeća koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom. To je jedna od suštinskih promena. Pojavlјuje se i mogućnost dinamičkih ugovora i dinamičkih tarifa – rekao je Stanić na panelu „Efekti izmena Zakona o energetici / Sve što niste znali o izmenama ZoE, a plašili ste se da pitate“, koji je održan 16. aprila u okviru Savetovanja „Energetika 2025“.

On je objasnio da je aktivni kupac novi termin u Zakonu o energetici. Aktivni kupac ima objekte za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije, i za razliku od prozjumera, može se pojaviti na tržištu i prodavati na tržištu fleksibilnih usluga. Aktivni kupac mora imati uređenu balansu odgovornost.

- Zakon o energetici kao novinu definiše ugovor sa promenjivim cenama i odnosi se na kupce koji imaju pametna brojila. Domaćinstva na garantovanom snabdevanju imaju regulisanu cenu i dinamične tarife za njih ne važe, već za kupce na otvorenom tržištu. Sa kupcima na otvorenom tržištu moguće je ugovoriti snabdevanje sa dinamičkim usklađivanjem cena – objasnio je Stanić.

On je dodao da su kupci proizvođači rado viđeni na mreži i da je EPS spreman da preuzme svu njihovu energiju. Trenutno imamo oko 5.000 prozjumera, ukupne snage 93 megavata, što je značajan energetski resurs, a svaka proizvodnja iz OIEbiće podržana.

Podržavam važnost izmena koje smo usvojili, one su od istorijskog značaja, sa dalekosežnim posledicama na naš energetski sistem, koje će uticati u narednih 10 do 15 godina. Izmene reflektuju svetske i evropske trendove u ovoj oblasti i one su strateškog i sistemskog karaktera, rekao je Rade Mrdak, savetnik ministarke rudarstva i energetike.

- Prepoznali smo nuklearnu energiju, vodonik, reformisali smo priklјučenje elektrana na OIE, definisali balansno tržište, dugoročna i kratkoročna tržišta, opremili smo pravilima i obavezama operatore sistema, berzu i agenciju za energetiku.

Osnažili smo ulogu krajnjeg kupca kroz aktivne kupce i energetske zajednice. Krenuli smo u deregulaciju tržišta balansnih kapaciteta. Dali smo prvi put Agenciji za energetiku ovlašćenja da izriče ozbilјne novčane kazne energetskim subjektima – rekao je Mrdak.

