OD VASKRSA VRUĆINE! Biće letnjih 27 stepeni, a evo kakva je situacija sa padavinama

Nakon veoma nestabilnog vremena i uticaja snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, glavnina oblačnog i padavinskog sistema koja se prethodne noći premeštala preko Srbije, u snažnoj jugozapadnoj visinskoj struji napustila je jutros naše područje na svom putu dalje ka severoistoku preko Mađarske i Rumunije, pa je danas dosta sunčanije.

Međutim, atmosfera i dalje nije potpuno stabilna, pa su ponegde i dalje mogući pljuskovi sa grmljavinom, ali ne prete obilne padavine i oluje kao juče i prethodne noći.

Dobra vest je da nas za Vaskrs očekuje i više nego idealno vreme.

Biće sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz visoku oblačnost. Padavina neće biti. Jutro će biti prohladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, a vetar će biti veoma slab.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 11°C, a maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni, što su temperature za oko 5-6 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Autor: Snežana Milovanov